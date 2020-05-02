台灣影集「誰是被害者」攻占Netflix榜首　林心如暗黑版「蛇蠍美人」印尼新住民

懸疑推理劇「誰是被害者」開播後，口碑爆棚，上線48小時空降Netflix排行榜台灣第1。飾演劇中連環命案關鍵人物「李雅均」的林心如，直呼角色可怕，一度不敢接演。

集結懸疑偵探元素的「誰是被害者」，由Netflix買下中國大陸以外的全球獨播權，4月30日平台首播，網友熱烈響應，成為Netflix自2月公開台灣觀影排行榜後，名次最高的台劇。

「誰是被害者」講述鑑識官方毅任（張孝全飾）在一起詭異命案，發現關鍵證物與失聯已久的女兒有關。為了隱瞞警局同事趙成寬（王識賢飾）找出案件真相，方毅任與記者徐海茵（許瑋甯飾）聯手調查，辦案過程三方互相猜忌，不斷出現的被害者更讓案情膠著。

影集開播後，網友最關心誰才是重重命案的關鍵，謎底原來是林心如。林心如在劇中飾演「蛇蠍美人」李雅均，她化身清潔工來掩飾犯罪，最後親自去警局向王識賢自首。

林心如坦言自己和李雅均性格相差甚遠，起初看完劇本一度卻步，但後來覺得演員天職就是要不斷催眠自己，把內心深處不見天日的那面挖出來，呈現在鏡頭前，於是決定接演。

為了呈現在台灣社會不同階層浮沉的邊緣人物，李雅均的角色設定是從印尼嫁來台灣的華人。林心如認為，劇中李雅均來台後，經歷一段可能被歧視、甚至被家暴的婚姻，造成嚴重心理障礙。當全心全意的信任被人背叛，她有了玉石俱焚的心態，甚至想拉更多人一起走向毀滅，因而延伸出更多的「被害者」。

雖然「誰是被害者」很大篇幅都在描繪被害者，但林心如認為，透過黑暗角色也能傳達正面訊息。她表示，觀眾可從被害者們的改變看到生命曙光。「因為每個人都有家人、朋友或是下一代，活下去，人生就有無限的可能。」

「誰是被害者」全劇8集，已在Netflix獨家上架。