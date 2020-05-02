台北花園大酒店【花園SPA】母親節舒壓鬆體護理買一送一

光輝五月獻給母親一份溫馨難忘的感動。為讓子女了表心意，慰勞母親一整年辛勞，台北花園大酒店【花園SPA】自即日起至2020/05/31止推出「愛您愛您 母親節舒壓鬆體護理買一送一」超值優惠，凡預約課程享特惠體驗價2020元(原價6,200元)，兩人成行每人僅需1010元，下殺33折優惠，每堂課全程60分鐘，包括舒壓鬆體30分鐘及岩盤浴30分鐘，透過專業芳療師悉心服務手技及儀器，釋放深層壓力，喚起母親緊繃疲勞的身體，同時另可以加購價999元體驗「迷你臉部按摩護理30分鐘」，與母親、姐妹們來場超值輕鬆SPA之旅。

【舒壓鬆體護理買一送一】60分鐘 買一送一 2,020元 (兩人成行每人僅需1010元)

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岩盤護理

花園SPA採用來自日本岩盤浴，輕躺在加熱石上，溫熱滲透自深層肌膚，自然的排出汗水，無負擔的調節至最佳狀態，徹底舒緩疲憊與壓力。

舒壓鬆體

選用特調芳香精油，以中式穴點按摩搭配西式舒壓手法，釋放背部緊繃的肌肉，舒活按摩，恢復肌膚緊緻彈性。

【迷你臉部護理】30分鐘 優惠加價999元

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依照當下膚質狀況及需求，以優質萃取產品進行基本清潔及去角質，搭配獨特按摩技法，使肌膚更加緊實細緻，輕鬆喚活紅潤美肌。