台北凱撒母親節專屬套餐 外帶內用享好康

迎接溫馨無比的母親節到來，感恩媽咪不分日夜、無私為家奉獻；台北凱撒精心規劃多種慶祝優惠方案，讓您不論是安排帶媽咪到星級飯店吃大餐、或是選擇在家安排溫馨家庭聚會，都能充滿驚喜與感動氛圍，刻劃專屬母親節的幸福記憶，輕鬆慶祝沒負擔！陪伴就是最好的禮物，台北凱撒今年貼心的推出多種母親節限定的外帶與內用套餐，希望大家沒有忙碌的藉口，可以依自己的時間與預算安排獻上甜蜜心意，給媽咪一個難忘的母親節。

甜蜜媽咪 用蛋糕告白，讓媽咪甜蜜在心底

台北凱撒Checkers點心坊今年設計出兩款限量的母親節蛋糕，除了口味榮獲多位美食家讚賞外，蛋糕取名也很用心，那些說不出口的感謝，就用這兩款蛋糕來跟媽媽告白吧！其中一款走養生風的「芝有為妳」為南瓜芝麻乳酪蛋糕 ，嚴選日本知名的九鬼芝麻為基底製成濃醇香的蛋糕體，使用北海道乳酪打成綿密滑順的慕斯，內餡則是日本北海道的田中南瓜泥，自然獨特的清新風味，化在口中成了最健康的幸福滋味，彷彿將今生最珍貴的愛獻給最偉大的媽媽。另一款走華麗風的「鳳．獻 」為黑芝麻鳳梨慕斯蛋糕，一樣選用含有許多珍貴成分的黑芝麻製成蛋糕體，內餡搭配自製金鑽鳳梨餡與黑芝麻乳酪，濃郁香甜的黑芝麻混合著微酸的鳳梨內餡在口中漸漸回甘，多層次口感讓人驚艷，象徵母親無私的奉獻、陪伴孩子成長的酸甜滋味。(每顆6吋780元，敬請3天前預定，預約專線：02-23115150轉分機2237)

食尚媽咪 王朝餐廳母親節限定桌菜 外帶好禮雙重送

以膾炙人口經典台菜與家宴料理聞名的王朝中餐廳也另外推出主廚特製母親節限定桌菜，包含了使用矜貴花膠入菜讓媽媽滋補養顏的「雲腿花膠燉金雞」、讓媽媽倍感尊寵的極致海陸組合「法式秘醬豬肋排」與「油淋甘露蒸海斑」…等，賞心悅目的美味盛宴，每桌只要9,999+10%元 (10人/桌)，外帶再享「芝有為妳」蛋糕與紅酒好禮雙重送，針對小家庭也有五人份的桌菜組合只要5,280+10%元，不論選擇外帶或內用，都讓用餐時刻充滿溫馨與歡樂的氣氛，留下美好回憶。

Checkers餐廳5月份將為媽媽們更新成現點現做的精緻半自助料理型態，沙朗牛排、德國豬腳等豪華美味，通通位上吃到飽，還有讓媽媽們心花怒放充滿夏日氣息的繽紛甜點，凍漲價每位只要980+10%元，讓大家把握時間邀請摯愛的母親到餐廳品嚐美食，享受歡聚時刻！