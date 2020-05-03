正向防疫不焦慮 高雄移民署陪伴新住民提供護心招

(說明：高雄市第二服務站家庭教育課程，蘇森永老師藉由活潑的教學方式，結合活動拉近夫妻間的默契(移民署高二站提供)) (說明：高雄市第二服務站家庭教育課程，蘇森永老師藉由活潑的教學方式，結合活動拉近夫妻間的默契(移民署高二站提供))

新冠肺炎疫情蔓延全球，為降低因近期報章及媒體不斷地報導疫情狀況，引起大眾焦慮與不安的情緒，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站透過「家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請具有心理諮商背景的講師，向初入境新住民及其家屬，提供新冠肺炎防疫護心招！

講師教導新住民及其家屬面對每日疫情變化，學習在防疫期間保持心理健康及壓力調適。建議除了清潔消毒也要同時兼顧到心理健康，以及注意環境影響，可以嘗試以下3點讓自我感到安心：1.平常心-正確了解疫情，適當留意疫情擴散情形。2.照顧身心-正常生活作息、適當運動、充足睡眠，維持免疫力。3.覺察自我-覺察自己的身心狀態，適時分享心情、降低心理不安。透過以上方式，避免被情緒淹沒，才能運用有智慧的方式面對新冠肺炎所帶來的壓力。另外，衛福部也提供24小時「1925」安心專線，若大眾有心理困擾可致電諮詢。

課程中，來自越南的新住民阿香表示，疫情爆發時剛好入境臺灣不久，看到電視報導世界各地確診病例暴增，真的很令人擔心，但臺灣的防疫工作確實做得很好，全世界有目共睹，我們新住民姊妹人在臺灣，遠在國外的家人也很安心。高雄市第二服務站主任陳盈智表示，每個月舉辦的「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，希望帶給新住民的不僅是社會資源的提供，更是搭起互相學習、陪伴成長的多元文化橋梁。

除了安排「防疫衛教觀念」課程外，也結合高雄市專勤隊宣導移民署推動「擴大自行到案2.0專案」，於109年6月30日專案截止前「自行到案」者，均採「不收容、不管制、低罰鍰」措施，鼓勵逾期停(居)留外來人口主動到案，安心返家。同時服務站也增設自行到案專區及防護隔離設備，並於入口處溫馨提醒入內洽公民眾戴口罩、量體溫等防疫措施，保護執勤同仁更保護洽公民眾的健康。

訊息來源：移民署高雄第二服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)