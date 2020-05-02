有勞工的奉獻才有進步 勞動節新北鼓勵新住民創業

(說明：新北市長侯友宜訪視新住民阮氏平經營的越南複合式商店，瞭解其創業情形，並親自體驗手作越南生春捲(翻攝自新北市政府網站)) (說明：新北市長侯友宜訪視新住民阮氏平經營的越南複合式商店，瞭解其創業情形，並親自體驗手作越南生春捲(翻攝自新北市政府網站))

51勞動節新北市長侯友宜前往新莊宏泰市場，訪視新住民阮氏平經營的越南複合式商店，瞭解其創業情形，並親自體驗手作越南生春捲，也幫受疫情影響的店家加油打氣。阮氏平曾向市府申請「幸福創業微利貸」，將小吃店轉型成複合式商店；此外，因應疫情期間，市府也推出「幸福創貸」包括利息補貼、還款展期等措施，幫助市民度過疫情難關。

「謝謝所有新北市的勞工，因為您們的奉獻，才讓新北市更多元化的長足進步」侯友宜表示，新北市有200萬個勞工，其中11萬是新住民，在勞動節這天特別來拜訪越南新住民阮氏平，感謝並祝所有勞工朋友都能擁有幸福、美滿、快樂的生活。

98年來台的阮氏平為了圓夢，與先生共同創業開設越南小吃，108年向新北市政府申請「幸福創業微利貸款」後，透過專業顧問輔導及貸款資金挹注，成功將小吃店轉型為販售越南民生用品及多樣化美食的複合式商店。今日訪視中，侯市長也說「自己很愛吃越南生春捲」，在阮氏平指導下，市長用米紙、蔬菜、豬肉、香草與米粉等材料也能製作越南特色小吃。

侯市長指出，新冠肺炎疫情影響許多勞工生計，市府原本就有提供「幸福創業微利貸款」，免擔保人、免擔保品、最高100萬元貸款金額及5大免費服務。疫情期間，更推出「幸福創貸」個案可申請利息補貼，以及最長半年的貸款還款展期措施，幫助市民度過這段期間的經濟困頓。

勞工局表示，「幸福創業微利貸款」5大免費服務，包含創業研習課程、專家諮詢輔導、創業貸款協助、貸後關懷陪伴及商品行銷推廣，民眾創業初期如有問題，可撥打幸福創業諮詢專線(02)8969-2107，或至「新北市創業資訊服務網」查詢。

訊息來源：新北市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)