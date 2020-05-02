白宮新發言人初登場 麥肯阿尼：我絕不說謊

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）白宮新任發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）1日「初次登台」，這位外型亮麗的女發言人，並無老闆美國總統川普的咄咄逼人，但在半小時記者會中，還是逮到機會猛批世界衛生組織袒護中國。

今年才32歲的麥肯阿尼，記者出身，曾任川普競選團隊發言人，上個月才接下白宮新聞秘書一職。由於近來白宮針對新冠肺炎（COVID-19）的防疫記者會總是走鐘成冗長拖沓、誤導民眾、甚或演變成川普與記者交鋒的場域，據傳幕僚紛紛力諫川普別再親自主持了，而這位發言人顯然亟欲為尋求連任的老闆修補形象，強調日後將代表川普對外發言，「讓總統能獲得公正翔實的報導」。

儘管少了川普的好戰風格，麥肯阿尼依舊忠於川普立場，對世衛在本次疫情之處理方式表達不滿。她指出，世衛顯然偏袒中國，應受譴責。「台灣官員都於去年12月31日示警人傳人風險了，WHO卻未公諸於世。」她並批WHO於1月時多次成了中國的應聲蟲，宣稱病毒不會人傳人。

川普任內的白宮發言人，往往遭批滿口謊言。麥肯阿尼在首次面對記者時信誓旦旦地說，「我絕對不說假話，我保證。」然而，這番言論卻馬上就遭自我打臉。

紐約時報報導，被問及民主黨幾乎篤定出線的總統候選人、前副總統拜登（Joseph Biden）正面臨的性騷指控時，她表示，川普對這類議題總是「據實相告」，完全忘了當初川普捲入性騷擾疑雲時，是怎麼迴避問題、大打太極的。她更說，現在還老調重彈，提四年前的問過也答過的問題，未免太不公平了。

這位新發言人，能否為白宮帶來新氣象，為不按牌理出牌的老闆川普扮演好與外界溝通的橋樑，看來還有待觀察。