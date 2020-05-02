南市府呼籲務必落實移工入境檢疫 安心上工齊抗疫

為避免新冠狀肺炎（COVID19）境外移入的狀況，自3月17日起移工入境需居家檢疫14日，另為減輕雇主尋找檢疫場所之壓力、避免被看護者或社福機構住民感染，自3月27日起社福類移工，以及返國休假的移工再來臺，統一入住政府安排的「集中檢疫」處所，至於新引進之產業類移工，仍由雇主辦理居家檢疫，但需事先經過地方主管機關實地查核確認。對此，臺南市長黃偉哲表示，短期內雖造成移工及雇主的不便，但為了防疫，還望雇主務必確實配合。

臺南市勞工局進一步表示，因移工生活照顧乃雇主的責任，故集中檢疫所需費用及自機場到集中檢疫處所之交通費，均由雇主負擔移工每人每日新臺幣1,500元（含往返集中檢疫所交通費），14日共計2萬1,000 元，至於檢疫期間是否需給付薪資，因不可歸責於勞雇雙方，雇主可不支薪，移工若未違反相關檢疫規定，後續得申請相關防疫補償，最高每日1,000元。

臺南市勞工局提醒，入境後入國3日內應辦理的健康檢查，仍應於檢疫結束後3個工作天內完成，未完成仍有罰則。而入國通報，雇主仍應依法於3日內檢據相關資料通報勞工局；惟實務上大部分相關資料正本由移工攜帶入境致雇主無法於3日內取得（如工資切結書、移工證件照），勞工局考量實務需求，仍請雇主於3日內先檢送「雇主聘僱外國人入國通報單」，並於檢疫期間結束後補正相關資料，勞工局將據以核發入國通報證明書。

為確保居家檢疫地址符合1人1室及如何落實門禁管制等防疫之必要規定，勞工局業針對48處、235位移工居家檢疫地址進行實地及電話訪視關懷的服務。而為加強移工防疫宣導概念，臺南市勞工局王局長鑫基表示業印製多國語言防疫海報、DM，於移工生活照顧計畫查察一併發放宣導，亦製作圖卡等line小圖、併於局網設置多國語言防疫宣導專區，供民眾下載運用；若民眾有海報之需求，亦可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），本局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

訊息來源：臺南市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)