(台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導)皇后合唱團(Queen)於官網上釋出經典名曲「我們是冠軍」(We Are The Champions)新版本「你們是冠軍」(You Are The Champions),為新冠肺炎防疫前線的醫護人員募款並加油打氣。

新版本由皇后合唱團元老級成員吉他手布萊恩梅(Brian May)、鼓手羅傑泰勒(Roger Taylor)、選秀節目「美國偶像」(American Idol)出身的主唱亞當藍伯特(Adam Lambert),分別在各自位於倫敦、康瓦耳、洛杉磯家中製作並透過視訊合奏而成,十分有創意的面對疫情並持續做熱愛的事。其中,該單曲影片也可見鼓手泰勒的醫師女兒倩影。

官網上指出,透過該影片募集到的捐款將資助世界衛生組織(WHO)的COVID-19團結救助基金(COVID-19 Solidarity Response Fund),該基金會也將提供全球醫護工具及資源,加快研發疫苗的腳步。



「你們是冠軍」(影/Youtube)