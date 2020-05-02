女權大躍進？ 蘇丹立法禁止割禮

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）許多非洲國家有對女性進行「割禮」的傳統，不過這樣的習俗被外界認為是對女性的性控制，且有衛生與健康疑慮，這幾年開始出現推廣廢止的風潮，蘇丹也在近日立法將割禮定為非法行為，如違反將面臨3年徒刑。

事實上，根據聯合國兒童基金會(UNICEF)對非洲與中東29國的調查，儘管已有24國立法對割禮進行不同程度的管制，割禮仍十分常見，人民時常忽略法規繼續進行割禮，在蘇丹也不例外。

在世界衛生組織的定義中，割禮是因非醫學的理由部分或全部割除女性生殖器，或對其予以傷害的行為。實行割禮的時間因地區而異，有些是在一出生就進行，有些則是在成年的時候；另外，割除、傷害的部位也不一樣，甚至將生殖器完全封閉，直到需要生育時才會再度被「打開」。

由於許多實行割禮的地方很落後，沒有完善的衛生概念，再加上使用的器具可能十分原始，對女性的身體極容易產生負面影響，輕者出現感染，重則不孕，甚至喪生。

在此之前的蘇丹議會拒絕以國家力量介入，不只禁止女性穿褲子，甚至去年11月立法規範女性在公共場所的一舉一動，受到輿論強烈抨擊，直到今年4月才確保了此次割禮入罪化的法案。

然而，儘管這看起來像是女性權益的一大躍升，外界卻擔心，由於一直以來地方忽視禁令的狀況十分普遍，中央立法後割禮將轉為地下化，讓受割禮者更難受到保障。