台灣金車柏克金因應武漢肺炎　推出平日超值午餐、母親節優惠活動

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)「金車柏克金餐酒集團」旗下啤酒餐廳及燒肉屋母親節檔期，因應疫情景氣低迷，以現金折扣優惠，將回饋直接提供給消費者 ! 三人(含)以上來店用餐並達每人低消，憑優惠活動訊息截圖，結帳金額即享8折！另推出多款歐式、日式午間超值餐盒，含飲品只要119元，增添防疫期間小確幸。

母親節最狂優惠，三人同行全部八折

柏克金啤酒餐廳及燒肉屋在5/4(一)至5/10(日)為期7天的母親節檔期中，只要三人(含)以上來店用餐並達低消，憑活動資訊截圖，結帳即可享8折優惠。柏克金啤酒餐廳多道啤酒入菜及歐陸特色的招牌主餐，絕對能打動媽媽的心，如黑啤酒低溫烹煮，鮮嫩焦香的「爐烤啤酒鴨胸」、加入中藥材與柏克金德式小麥啤酒及香料醃製，充滿香氣與肉汁的「稻燻啤酒桂丁雞腿」等等；柏克金燒肉屋則是配好超值的「極品燒肉組合」、「極致和牛饗宴」多人套餐，都是犒賞媽媽最佳選擇。

防疫宅經濟發燒！柏克金啤酒餐廳午間超值餐盒119元 美味帶著走

柏克金餐酒集團也因應疫情時期消費者外食習慣改變，推出多款經典歐陸及日式外帶餐盒，以西式香料醃製12小時「精燉香料紅酒牛肉」、主廚特調「蜜汁唐揚炸雞」、特選進口「挪威鯖魚」薄鹽料理等精緻主食搭配當季時蔬，還附上精選飲品乙份，超值價只要119元，在防疫期間省下荷包外，主廚級美味也能帶著走，超值餐盒預計五月中也會於Uber Eats 平台上線，不出門也可以輕鬆享受美食。



平日午餐限定盒(圖/金車)

平日商業午餐優惠延長至5月底

除了母親節最狂優惠外，柏克金啤酒餐廳及燒肉屋商業午餐優惠活動也因迴響熱烈，活動延長到五月底外，也再加碼餐點品項。柏克金啤酒餐廳除了原有的「松露奶醬雞肉麵」及「南瓜乳酪雞肉燉飯」，新增「奶油番茄鮮蝦麵」同享199元優惠價；而柏克金燒肉屋則是保留原有的「鹽烤鯖魚定食」、「厚切炸豬排定食」，再加碼「極上親子丼」，都只要199元，內用外帶都適用。

防疫不鬆懈

柏克金啤酒餐廳、柏克金燒肉屋致力提供給每位消費者最舒適安心的用餐環境，所有服務人員每日皆須測量額溫並確實記錄，每組消費者用餐完畢後，服務人員都會再以75%酒精擦拭餐桌與座椅消毒，同時，配合疫情指揮中心社交距離建議，柏克金啤酒餐廳拉大各桌間距至1.5公尺、柏克金燒肉屋採梅花座方式入席，讓消費者都能在安心、安全及舒適環境享受美食。