特斯拉執行長馬斯克好狂 一則推文股價跌10%

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）美國總統川普的推特治國頗負盛名，常常一個推文就可以左右股市的漲跌，但是這並不是他的專利，各領域的「大咖」都有這樣的能力。特斯拉的執行長馬斯克(Elon Musk)就是其中之一，他在昨(1)日成功用推文讓他的公司股價大跳水。

馬斯克在推特上的推文五花八門，從呼籲國家歸還人民的自由，到美國國歌的片段，甚至是短短的一句「女朋友對我很生氣」都出現過。上週他還發文抨擊美國政府要大家在家隔離的政策。

不過除了這些「廢文」，其他的推文就無法令人一笑置之了。2018年馬斯克在推特上宣布他已經有足夠的資金讓特斯拉「下市」，造成股價大波動，美國證券交易委員會(SEC)甚至在去年將他告上法庭，要他不要亂發文影響交易秩序。

儘管如此，馬斯克依舊故我，他在昨(1)日推文表示，對他來說，特斯拉的股價有點太高了，結果十分明顯，半小時內特斯拉的股價就暴跌12%，並涉嫌違反了他與SEC去年達成的協議，《華爾街日報》還特別跟本人確認他是不是在開玩笑，卻得到他是認真這麼想的答案。

維德布什證券(Wedbush Securities)的分析師Daniel Ives指出，這就是典型的「馬斯克行為」，而且這讓在這個領域砸錢的投資人無比頭疼，整個華爾街對於一個推文就讓股價跳水感到無比挫折，卻又束手無策。