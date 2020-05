美軍電偵機現蹤台灣南部空域 4月以來第14度

專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」今天顯示,一架美軍EP-3E電子偵察機現蹤台灣南部空域。這是4月以來,美國軍機第14度出現在台灣周邊空域。

國防部指出,台海周邊海空域情況,國軍都全程掌握。

根據「飛機守望」(Aircraft Spots)今天早上的資訊,一架美軍EP-3E電子偵察機現蹤台灣南部空域,由東向西往南海方向前進。

根據國防安全研究院所長蘇紫雲的分析,美軍電偵機的任務除了偵測共軍動態,也包括為電子戰作準備,預先了解對手的雷達、通訊等電磁訊號,以利戰時蓋台、干擾、反制或讓對方無法準確掌握己方動向。

根據國防部及「飛機守望」公開揭露的訊息,今天是4月以來,美軍軍機第14度在台灣周邊飛行。

其中,第一次是4月8日的RC-135U電偵機;第二次是10日的RC-135U電偵機;第三次是11日的EP-3E電偵機;第四次是12日的EP-3E電偵機;第五次和第六次都在13日,分別為RC-135W電偵機和P-3C獵戶座反潛機;第七次是14日,同樣是P-3C反潛機;第八次是15日的RC-135W電偵機;第九次是17日的RC-135U電偵機;第十次是18日的P-3C反潛機;第11次是21日的EP-3E電偵機;第12次則是25日的P-3C反潛機;第13次是30日的EP-3E電偵機;第14次則是今天5月2日的EP-3E電偵機。

