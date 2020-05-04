〈時評〉新冠肺炎疫情全球燒 防範糧荒也應超前部署

新冠肺炎疫情衝擊全球食物供應鏈，全球三大肉品出口國美國、巴西、加拿大都面臨大幅減產危機，亞洲穀類糧倉國家紛紛限制出口，國際農糧組織疾呼確保糧食流通。面對可能的糧食危機威脅，政府有必要儲糧，並且確保糧源安全，保護人民免於缺糧風險。

亞洲生產榖類大國最近紛紛限制糧食出口，例如緬甸、柬甫寨、印度、越南都限制稻米出口，俄羅斯限制小麥出口，哈薩克停止小麥、砂糖出口。產糧國不斷限制出口，勢必打亂全球糧食流通，極可能造成糧荒，引起聯合國糧農組織重視，多次要求世界各國不要管制糧食的流通。

4月下旬，20國集團（G20）農業部長及世界貿易組織（WTO) 分別召開會員國視訊會議，呼籲全球各國要確保糧食流通，並且保護農業從業人員權益，全力防範糧荒發生。

美國總統川普最近依據「國防生產法」，命令農業部確保肉類和家禽加工商不間斷持續營運，防止產生斷糧危機，並且提供190億美元，協助農畜牧產業紓困，渡過難關，確保肉品糧源安全。

川普會如此擔心糧食危機是有道理的，因為全美最大肉品加工商泰森公司最近表示，員工確診新冠肺炎，無法繼續生產，光在美國已經至少關閉產能規模大小不等的22座肉品加工廠，而每座大型肉品加工廠關閉將影響千萬人肉類供應，造成美國豬肉加工產能只剩三分之二，豬肉批發價大漲3成。泰森公司過去一週內，也被迫關閉3座屠宰廠，預料進入5月份，超市肉品零售櫃枱極可能發生肉品缺貨危機。

全美最大食品暨零售業工會「聯合食品和商業工人工會」（UFCW) 指出，已有74名會員死於疫情，5322人無法上班，這種現象並無緩和跡象。如果情勢惡化，將會有更多的肉品加工廠停業，後果嚴重。

加拿大最大肉品工商嘉吉(Cargill) 最近被迫關閉在高河鎮的工廠，這座工廠每天可以處理4500頭牛，佔加國牛肉產能三分之一，不容小覷，另外在布魯克市的工廠已被迫減產，隨時可能停工。加國肉品供應危機，可以想見。

巴西每年出口牛肉184.7萬噸，價值76億美元，是全球最大牛肉出口國。巴西的肉品廠商「JBS」總部位於聖保羅市，是全球最大肉品供應商，在澳洲、阿根廷、美、加等國，都有生產據點，最近關閉美國威斯康辛州的牛肉加工廠，而巴西南里約格蘭德的家禽加工廠，亦因為員工染疫，被迫停工。

由於美國、加拿大、巴西等三國，肉品出口佔全球65％，如果這三個國家肉品生產出問題，將威脅全球肉品供應。

造成糧食供應危機的原因不止新冠肺炎疫情，氣候變遷造成的高溫、乾旱、大火、颱風、洪澇等天災，都有很大的影響，長期而言，地球上的糧食如何餵飽70億人口，大有疑問，即使國際農糧組織大聲疾呼，但是言者諄諄，聽者藐藐，那裡會比肚子餓嚴重？產糧國在飢荒來臨時，最後當然還是尋求自保。

台灣的糧食產量並不足以餵飽2300萬人口，民眾擔心糧食供應不足疑慮存在。台灣大部分雜糧如玉米、小麥、大豆、高梁等，都是依賴進口，尤其大量農地被挪作他用，如何確保糧食供應不虞匱乏，是政府的責任。民以食為天，如果糧食供應不足，後遺症將相當嚴重，政府有必要重視潛存的糧食問題，及早尋求因應之道。