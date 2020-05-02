「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的荷蘭風情

就在今年(2020年) 4月27日這一天，也就是荷蘭的「國王日」暨國慶日，荷蘭政府將駐台灣的「荷蘭貿易暨投資辦事處」更名為「荷蘭在台辦事處」。【註】表面上看起來，這似乎是個毫不起眼的名稱更動或名稱的「簡化」，但是誠如辦事處紀維德處長所言，這項「簡化」事實上是「少一點，多很多」；也就是說，台灣與荷蘭之間未來的交流和合作關係將會有很大的進展。

事實上，荷蘭和台灣本來就有很深厚的歷史淵源。在西元1624年至1662年，荷蘭政府曾經透過「聯合東印度公司」(Vereenigde Oostindische Compagnie，簡稱VOC)在台灣實施殖民統治，歷時38年之久。在這之前，幾乎沒有漢人定居在台灣，當時的明朝政府也根本未將台灣視為轄下的版圖。因此我們可以說，荷蘭人在台灣的38年殖民統治，是台灣史上第一個有規模的統治政權。

在這段期間，適逢明、清兩朝更替的動盪時期，移民到台灣躲避戰亂的漢人不少；因此到了荷蘭的統治後期，在台灣的漢人估計已達兩、三萬人。

當時的漢人因荷蘭人髮色的關係，稱荷蘭人為「紅毛番」；而且，跟荷蘭人相關的東西也都冠以「紅毛」(台語音：âng-mñg) 或「番仔」(台語音：huan-á)的綴詞。例如：荷蘭人建城用的「水泥」被稱為「紅毛土」(台語音：âng-mñg-thô˚)；荷蘭人生火用的「火柴」被稱為「番仔火」(台語音：huan-á-hóe)－－這些名稱一直沿用至今。另外，位於新北市淡水區的「紅毛城」以及位於高雄市小港區的「紅毛港」，也都是因荷蘭人而得名。

西元1636年，荷蘭人在當時西拉雅族聚落之一的「新港社」(今台南市新市區一帶) 設立台灣第一所學校，教授荷蘭文，並利用羅馬字拼音將本來沒有文字的西拉雅語予以文字化，史稱「新港文」。新港文裡面混用一些荷蘭文字彙，應該是很有可能的。台語 (這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言) 裡面也有一些荷蘭語的語彙，例如：

一、Zeelandia (熱蘭遮) －－ 西元1624年，荷蘭人開始在當時的「一鯤鯓」(今台南市安平區) 興建一座城堡，作為統治台灣及對外貿易的政經中心，歷時十年，於1634年完工，正式命名為「Fort Zeelandia」(熱蘭遮城，台語音：Zet-lân-jia)。按，當時出海前往亞洲的船員多數來自荷蘭的「熱蘭省」(Zeeland Province)，因此荷蘭人將這座遠在萬里之外的台灣所建的城堡命名為「Fort Zeelandia」，一方面宣揚國威，另一方面應有聊慰鄉愁的用意吧。由於Zeeland的荷蘭語發音為 [ˈzeːlɑnt]，因此「Zeelandia」(熱蘭遮)這個字一定要用台語「Zet-lân-jia」來唸才比較接近原荷蘭語的發音喔。(若用中文發音「ㄖㄜˋㄌㄢˊㄓㄜ」恐怕就不知所云了。)

二、Jambu (蓮霧) －－ 這是荷蘭統治台灣期間，由南洋地區引進的一種熱帶水果，其原名叫做「Jambu air」，台語音譯為「蓮霧」(len bū)。目前在台灣南部，由雲林到屏東，都有蓮霧的種植與生產。近年來更透過品種改良，培育出許多新的品種，例如黑珍珠、黑鑽石、黑金剛等等，已經是具有台灣特色的水果。Jambu(蓮霧)雖然不是荷蘭語，但當初是由荷蘭人引進台灣的，因此也算帶有一點荷蘭風情吧。

【註】從今年(2020年)1月起，「荷蘭」的正式官方名稱已經更改為「尼德蘭」(Netherlands)；不過在中文譯名上，仍然保留原名「荷蘭」(Holland)。按，「尼德蘭」(Netherlands)是個複數名詞，意思是「由數個低窪地區組成的國家」。