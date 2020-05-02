破除健康謠言 神隱多日金正恩終現身？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北韓領導人金正恩神隱多日，關於他手術失敗、身體有恙而無法視事等傳聞炒得沸沸揚揚。官煤1日終於發布金正恩公開露面的消息，然而照片究竟何時拍攝？真的是金正恩本人？依舊無法核實。

官方媒體朝中社報導，金正恩1日出席一間肥料廠的竣工剪綵典禮，受到民眾熱烈歡迎，一同出席活動的包括胞妹金與正等高官。另一官媒勞動新聞則公布了多張金正恩訪視肥料廠的照片，看起來神采奕奕，談笑風生，看似毫無異狀。

這是金正恩自4月11日出席勞動黨會議，指揮新冠肺炎防疫工作後，首度露面。他當時也指定了金與正為勞動黨中央委員會政治局候補委員，被外界解讀為進一步鞏固金與正政治勢力的舉措。

自從金正恩罕見缺席祖父金日成4月15日冥誕活動後，關於他的健康謠言就甚囂塵上，包括他因過胖與重度菸癮接受心導管手術失敗病危、中國已派醫療組前往支援等。

包括脫北者、甚至台灣國安局長邱國正都表示金正恩的確健康出了問題，但南韓方面始終淡化相關傳言，指情報顯示他依舊手握政軍大權，美國總統川普也避而不談，只說會在合適時機對金正恩露面一事發表評論。

過去金正恩也不乏神隱歷史。2014年，他消失長達六周之久，對北韓這極權國家而言，可謂極不尋常，再出現時是拄著拐杖現身，但官媒對其狀況隻字未提，南韓情報網則透露他接受了腳踝囊種移除手術。

金氏王朝手握核武，若政權出現真空，勢必引發朝鮮半島動盪。專家指區域鄰國與美國都已啟動緊急應變計畫，以因應一旦金家失穩而出現難民潮或鷹派主戰等最壞情況。

一般認為，奉白頭山血統為尊的北韓，若金正恩駕崩，應會由金與正上位，延續金氏正權。然而，北韓那些年事已高的將領，是否願意輔佐才三十出頭的女性領導人金與正，也是個問題。專家指，北韓情勢難以預料，後金正恩時代，權力鬥爭或集體領導等可能性，都不能排除。

官媒稱金正恩出席肥料廠剪綵典禮（美聯社）