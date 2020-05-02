美國務院發起推文挺台灣運動 多位官員議員響應

美國國務院國際組織事務局今天在推特發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動，呼籲將台灣「推進」世衛大會。多位美國官員、國會議員紛紛響應，支持台灣國際參與。

世界衛生大會（WHA）將在本月登場，美國國務院國際組織事務局今天一連發出6則推文，稱讚台灣防疫工作為全球典範，並發聲支持台灣參加WHA。事務局也公開挑戰中國，質疑北京當局是因為政治因素阻礙台灣參與。

國際組織事務局表示，北京在2017年前，並不反對台灣以觀察員身分參加WHA。事務局反問：「是什麼改變了？難道2300萬台灣人民現在健康沒有2017年以前重要？或者中國是因為台灣選民自由選擇領導人，所以懲罰他們？」

事務局在每則推文底下加註#TweetForTaiwan標籤，並呼籲各界一起推文支持台灣參與WHA，讓台灣能分享其防疫專業。事務局強調：「世界抗疫之戰需要台灣！告訴世界衛生組織（WHO）是時候讓台灣的聲音被聽見。」

美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）隨即響應國務院推文運動，並批評聯合國排除台灣之舉，不只冒犯2300萬台灣人民，更有辱聯合國自身原則。

此外，多位美國官員及國會議員也紛紛響應。美國國際開發總署（USAID）代理署長巴薩（John Barsa）推文表示，在全球努力為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）尋求解決方案之際，不讓台灣在聯合國中擁有一席之地違背聯合國成立宗旨。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）則轉推國際組織事務局多條相關推文，並將其中2條翻譯成西班牙文，且在最後加上#TweetForTaiwan標籤。

長期友台的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室推文表示，國務院說的沒錯，台灣不只應該因為其防疫作為受到讚許，也要能夠參與會影響台灣人民的全球衛生討論。

眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）則推文指出，他很高興看到國際組織事務局與總統蔡英文以民主夥伴身分合作，這突顯選擇自由摒棄壓迫，能夠提升世界各地安全。