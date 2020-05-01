產業移工適用勞基法 北市勞動局51關心在臺移工生活

臺北市勞動局長陳信瑜特別在勞動節之際到臺北市營建工地探視在臺工作的60餘名泰籍移工。（照片來源：臺北市政府） 臺北市勞動局長陳信瑜特別在勞動節之際到臺北市營建工地探視在臺工作的60餘名泰籍移工。（照片來源：臺北市政府）

五一勞動節是感恩勞工的日子，臺北市勞動局長陳信瑜昨日特別到臺北市營建工地探視在臺工作的60餘名泰籍移工，一方面關注雇主是否有對移工做好防疫宣導，另一方面也帶來臺北市庇護工場的產品，祝賀移工勞動節快樂。



臺北市勞動局表示，臺北市目前有大約1,692名營造業移工，參與部分公共工程，移工大部分來自泰國。近來受疫情影響，新加坡移工居住地點發生許多感染事件，因此陳局長特別前往探望目前在廣慈博愛院改建工程中參與施工的泰國籍移工，了解他們日常居住狀況及管理措施。該工作場所目前有60餘名移工，由雇主於工地附近搭設住處，空調及衛浴設備也都足備，移工們早上8點上工，晚上5點收工，雇主僱用廚師，提供膳食。在疫情期間，雇主也協助移工購買口罩。

陳局長ㄧ一檢視移工住宿環境，從飲水設備、衛浴空間、到廚房，並特別提醒雇主要清楚標示逃生動線，消防設備要定期檢查，確保移工住宿區安全。



陳信瑜局長表示，移工們來到臺灣工作，都是為了給家鄉家人好的生活，只要是在臺北工作，就是我們關心、服務的對象，尤其在防疫期間，勞動局準備了許多多國語言的防疫宣導單，希望提供各國移工充分資訊。她也指示雇主ㄧ定要配合防疫措施，落實對移工的宣導與健康管理，在工安部分，更應不分本勞外勞，採取最高標準，務必要讓移工工作安全，家鄉家人才能放心。（新聞轉載自新住民全球新聞網）