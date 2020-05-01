捷克議長之死 專家揭親中派與中國大使館合謀

捷克前議長柯佳洛疑因受到中國壓力猝逝，有專家指出，中國駐捷大使的施壓，是應捷克親中政治人物的要求為之，背後還牽扯到個人經濟利益。捷克與中國、台灣關係背後的角力再次受到關注。

中國國家主席習近平近日頻繁透過與別國元首通電話展示「抗疫外交」。根據新華社，習近平4月30日與捷克總統齊曼（Milos Zeman）通電話，表示願推動中捷戰略夥伴關係不斷發展。齊曼則表示，將努力推動雙邊合作，「確保兩國關係排除干擾」，繼續向前發展。

就在習近平與齊曼通電話前幾天，已故的捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），其妻子和女兒在4月26日接受捷克電視媒體訪問時，指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統府發給柯佳洛的威脅信函，是導致他在1月20日猝死的關鍵因素。這些威脅信要求他不得訪問台灣。

德國之聲中文網4月30日的報導，引述捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員吉魯斯（Filip Jirous）說，雖然中國明顯試圖透過施壓來逼迫柯佳洛放棄出訪台灣，但更令人震驚的是，當時中國大使館是應捷克總統辦公室主任邁納爾 （Vratislav Mynar） 的要求，對柯佳洛發出威脅信函。

他說，邁納爾隸屬於捷克國內政治圈的友中小組，而該小組與派富集團（PPF Group NV）有非常密切的關係。派富集團在中國有很多的經濟利益，所以它也自2013年起，透過其政治影響力來維持捷克與中國的雙邊關係。

齊曼是捷克政治人物中的親中派。吉魯斯說，過去7年來，齊曼試圖實現中國所承諾的各項投資案，不過大部分的案件都無疾而終，捷克人民漸漸開始對親中政客所做出的投資承諾感到冷感。

他說，目前在捷克國內，除了當地的共產黨，還有與派富集團有關聯的人外，幾乎很少人會公開推動與中國進行經貿合作；相反的，捷克國內某些群體，對台灣抱持非常正面的評價。布拉格市政府去年底棄中挺台的決定，以及台灣在武漢肺炎疫情中對捷克提供的協助，都讓台灣在捷克國內的能見度也越來越高。

他指出，中國過去幾年並未在捷克做出太多實質投資，而捷克本身因中國市場保護原則的關係，在中國也沒有做太多投資。與中國對捷克的政治影響力相比，中國對捷克的經濟影響力相對小得多。

不過，捷克國內的親中勢力試圖藉由疫情來重振勢力。部分親中的捷克政治人物近期重新取得較具影響力的職位，並努力活絡中捷關係。吉魯斯說，這些策略是否有效，取決於中捷的經貿合作是否能有具體的成果。