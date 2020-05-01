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疾管署鬆綁長照機構訪視管制 每人每日限1組訪客

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/01 16:14
（圖/ 疾管署）

（圖/ 疾管署）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由於國內武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎）疫情趨緩，考量疫情現況與民眾殷切提出探視需求，中央流行疫情指揮中心表示，自今日起，開放民眾前往長照機構實地探視住民。

疾管署表示，為防範疫情在機構內傳播的風險，機構與訪客仍須遵守管理規則，包括實地探視建議採取預約制，以管理訪客人數，並採實名登錄管理探視者的個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊

疾管署限制具武漢肺炎感染風險，或有發燒、呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常等疑似症狀的人進入機構，以確保住民健康。

疾管署強調，每位住民1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多3人(包括兒童)，訪客與住民全程都須佩戴口罩

此外，具有活動能力，可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面，每時段該區域原則僅開放1位住民接受訪客探視，或開放1位以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離(室內≧1.5公尺，室外≧1公尺)，不同區塊最好有各自分離動線。

不具備活動能力、無法下床行動的住民(如：完全臥床)，可進入住民住房探視，每時段每住房原則上僅開放1位住民接受訪客探視，並應妥善規劃探視者動線。
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