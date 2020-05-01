疾管署：愛滋篩檢在家做兼顧隱私與便利

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）疾管署宣布，今(109)年度「在家愛滋自我篩檢計畫」將自5月1日起辦理，民眾前往合作民間團體、衛生局(所)等362個實體服務點或26臺自動服務機設置處，支付200元費用後取得篩檢試劑，在家就能做愛滋篩檢，兼顧隱私與便利性。此外，網路訂購超商取貨通路預計於5月12日開放。

疾管署表示，去年「在家愛滋自我篩檢計畫」共提供5萬多人次篩檢服務，民眾上網登錄檢驗結果陽性率為0.7%，計畫受到廣大迴響。

依聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)訂定的90-90-90目標，即90%感染者知道自己病況、90%知道病況者服用藥物及90%服用藥物者病毒量成功抑制，我國108年度之估計為88-92-95，推估我國仍有12%感染者尚未知自身感染狀態。

疾管署呼籲，有性行為者，建議至少進行1次篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身愛滋感染狀況。

疾管署表示，無論檢驗結果為陽性或陰性，均可依包裝指示上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果及註冊會員(匿名)，將核發免費試劑電子兌換券1張，該兌換券可自用或轉贈親友使用。

並有「愛滋自我篩檢 登錄檢驗結果抽大獎」活動，共計超過240個獎項，最大獎為便利商店禮券1萬元，歡迎完成篩檢之民眾上網登錄檢驗結果！

疾管署表示，自我篩檢試劑為初步檢驗，民眾若初步篩檢呈陽性，無須過度驚慌，並儘速至愛滋指定醫事機構進一步確認檢驗，疾管署補助當次就醫掛號費及部分負擔。衛生局及相關民間團體也提供篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務，如有需求可多加利用。

相關服務內容、試劑提供地點及愛滋指定醫事機構名單等資訊民眾可至計畫網頁查詢。