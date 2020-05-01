台灣應發揮「利他主義」主動用力的協助世界

台灣每天都是零確診。台灣的疫情應已進入新的狀態。不論如何，都不應持續採取過去一百天的策略。比如說，商業的復甦，應該成為新的防疫計劃重點，過去是為了防止中國病毒的肆虐，現在則應以台灣的經濟新氣象來設計「社交距離」。一些群眾的聚集，應該開放，或許仍要口罩，但不必限人數了。機場也應可以接受入境，不過可以用普篩檢驗來做新的準則，不必再將人一關14天，所有的健康管理，應有新的定義。當然，可以讓國際旅客過境，另外，倒是可以要求出境者接受快篩檢驗，証明從台灣出去的都是健康者，算是我們對世界的友善義務。

這個大瘟疫，對台灣造成的影響有限。現在全球總共有超過12000株的變異病毒，最早是從中國武漢出現，從過4個月的基因學的追踪其外擴模式，已經是科學事實。台灣的病毒來自中國，但是被台灣的公衛能力阻擋了擴散。現在已經幾代的弱毒化(attenuation)，已不具強傳染力，海軍敦睦艦事件的病案追蹤，應已有很科學的線索來証明這件事。也就是，在台灣已無社區感染的危機下，防疫的機轉應該重新設計。而設計的中心思想要「典範轉移」以恢復市場，重返經濟生活為核心。

現在台灣人都在高興防疫成功，台灣模式也受到世界的肯定。事實上，台灣一直沒有封城，而且在這種獨特的防疫模式下，大多數的人是可以維持正常的作息，這一百天，可以証明，不必封城一樣可以防疫成功。我們做對的是，民主自由的機制，透明的政策，進步的醫學與最好的全民一體的公衛互助。這應該是可以用一個字來形容台灣，也就是Altruism ，也就是「利他主義」。這個精神在台灣2300萬人之間成了日常的生活準則。能夠成功，這是最重要的人文品行，這也是下個階段，全球所需要的共同防疫方針。台灣要幫助世界的不只是捐贈口罩，而是利他主義的民主自由人文精神發揚。

再來的防疫新核心，是應以民主自由「利他主義」來進行設計。而國家資源的投入也應以這個精神來推進。更強大的醫療整備，與民主先進國家持別是美國進行更緊密的合作。台灣面對的未來之路，很明白的是台灣有能力幫助世界，不但是Taiwan can help或Taiwan is helping，更是Taiwan helps actively。台灣不但能幫，正在幫，而且是主動用力幫。下階段，台灣應該與美國合作主動送出醫療公衛團隊到世界需要的角落進行「國際醫療服務」。

台灣也應成為一個開放論壇，邀請世界有遠見的學者專家來台灣進行訪問或演講座談，對未來的世界進行新的出路討論，不論是對大瘟疫的反省或是對於新經濟的藍圖，或新科技的倡議，讓台灣成為一個國際會談的中心。在全球大國都還在封閉的狀況下，台灣是一個安全的綠洲，台灣應加主動積極的成為一個希望的燈塔，讓世界看見台灣不但可以保衛自己，也可以成為一個世界轉守為攻的基地。

過去台灣曾經倡議過，國際非政府城市(international NGO city)的創建，讓世界的NGO到台灣來設亞洲中心，讓台灣的年輕人在台灣就可以參與世界的自願工作，甚至組成和平部隊去服務世界，現在時機到了。520新的政府成立後，應該重新啟動這個原來就有的構想，重新出發。

台灣可以利用這個機會，向世界宣告，台灣已準備好，打開大門，讓全球有志之士來到台灣，共同商量重建世界的計劃。美國的學者宣稱，現在世界已沒有G20也沒有G7，現在是G0，是一個沒有大國的真空時代，台灣在這時候是有其特別的優勢，除了繼續維持防疫的守勢，更可以成為世界的新文藝復興中心。