澳洲主流媒體引述官方消息指出,澳洲政府支持台灣重返世界衛生組織(WHO),並支持台灣參與WHO的事務。

雪梨晨驅報(Sydney Morning Herald)及墨爾本的「世紀報」(The Age)今天同時刊登報導,標題為「澳洲支持台灣重返世界衛生組織」(Australia to back Taiwan's return to the WHO)。

報導指出,澳洲外交暨貿易部(DFAT)一位不具名的發言人在接受訪問時表示,澳洲政府支持台灣參與WHO的事務。

發言人指出:「 2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)所帶來的挑戰,需要一套果斷的、涉及全球的應變措施。因此WHO與所有國家的衛生部門之間,必須維持一套緊密運作關係。」

發言人表示:「我們(澳洲)支持台灣以觀察員或來賓(observer or guest)的身分參與WHO,這符合我們的一個中國原則。」