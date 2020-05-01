2021威尼斯國際美術雙年展　原住民藝術家獲選台灣代表

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)臺北市立美術館主辦之2021年「第59屆威尼斯國際美術雙年展 」台灣館，由原住民藝術家撒古流・巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）獲推舉為參展代表。

本屆藝術家提名委員會包含吳瑪悧、呂佩怡、林志明、孫松榮、徐文瑞、黃建宏、廖仁義、 賴依欣、顧世勇，集結國內視覺藝術圈不同世代、 學術涵養及實務經驗兼備之學者專家， 重新定義本屆台灣館參展價值、 為藝術家的提名討論帶來紛呈的觀點。

北美館館長林平表示，撒古流是一位精彩的說故事者， 他以多元的創作敘說我們已經遺忘的故事，跨越當今文化和政治、 經濟界域，鬆動既有主流知識結構， 讓我們得以重新思考如何與所依存的環境和諧共榮。

對於本次參展，撒古流分享：「我一直認為，長年從事的藝術創作， 是連著自己民族命運而生、是打散在生活裡，一時很難從中抽離。 每每碰上展覽這一檔事，總是讓自己的心跳動，不知怎麼辦才好。 我想像將面對的是未曾踏過的深深獵場， 正考驗著自己的思維膽量和技能，如何贏得獵物的青睞？ 這是一個很大的挑戰，謹以慎重和敬畏的心， 在這個重要的發聲場域嘗試以自己的生命經驗做分享。」

撒古流以全方位的藝術社會實踐備受肯定。 成長於屏東排灣族達瓦蘭部落的藝匠家族，其作品不拘於形式， 舉凡繪畫、雕塑、建築及裝置等皆為其所擅長。曾於2018年榮獲國家 文藝獎，成為首位獲該獎項的原民藝術家。

其名於排灣語中為「 箭頭」，蘊含「挺身而出」之意；承載了名字所賦予的使命， 撒古流以思想開拓與傳遞者自居，三十餘年來透過創作回溯、 振興傳統文化，甚而溢注當代精神於其中。

撒古流在年輕時穿梭於部落之間作水電修繕， 深刻經歷族人對於傳統文化被移花接木、甚至漸次消逝的無力感。 因此，他開始做田野調查、訪談耆老以傳遞部族智慧， 並以圖文並茂的手稿，系統性地進行知識採集與整理， 如記錄古陶壺圖紋、壺體及排灣傳統婚慶等文化內涵等， 藉此重振逐漸凋零的部落技藝，更拾回族群消逝中的集體記憶。

他在 24歲即成立工作室，透過教學保存並復興傳統技藝、 培育後起藝術家使用不同媒材雕刻及創作， 繼後踏入石板屋的研究與重建以傳承文化象徵與精神；不到30歲便 開辦「達瓦蘭部落有教室」，從部落裡開始教育改革、提攜晚輩， 發起「原民菁英回流」、「原民正名」及「還我姓氏」 等民族自覺行動。

從重建與新闢技藝、教育系統，到經營空間、 部落，數十年如一日，撒古流將藝術創作植基於日常社會實踐中， 不只力行不輟Pulima（排灣語，意指手巧之人）精神，更以P u-ʔulu（排灣語，意指動腦之人）的思維，自詡能化身為水、 成為知識的源頭，滋養他所深愛的土地與文化。

近年來專注於排灣族古典哲學的思想與研究， 並化為文字與繪圖方式呈現。所著《祖靈的居所》（排灣語書名為D redretan，意指陶壺）透過傳統神話故事與口述歷史， 探索文化內在價值的獨特性，獲第38屆金鼎獎。

北美館邀請長期耕耘亞洲當代藝術及南島語族文化研究的策 展人派崔克・佛洛雷斯（Patrick Flores）策劃本屆臺灣館。佛洛雷斯為菲律賓大學藝術研究系 教授及馬尼拉瓦爾加斯美術館策展人，曾任2019年新加坡雙年展藝術總監， 以及古根漢美術館轄下亞洲藝術協會成員及德國卡爾斯魯厄藝術與媒體中 心顧問委員等。

佛洛雷斯表示：「我對他複雜的藝術語言， 以及他在臺灣屏東縣三地門社區的深入營造深感興趣。 出身於菲律賓和東南亞的背景， 我渴望在更廣的南島文化脈絡下畫出他的社區與我家鄉兩點之間的座 標，並反思當前有關『當代』或『在地』意義的討論。」