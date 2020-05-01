傳遭俄國威脅暗殺　布拉格市長：捍衛民主不惜犧牲

捷克媒體報導，俄羅斯情報部門可能要暗殺捷克首都布拉格市長賀瑞普。賀瑞普接受「德國之聲」專訪表示，捍衛捷克的民主制度對他而言至關重要，他甚至不惜犧牲生命代價。

賀瑞普（Zdenek Hrib）本月稍早與莫斯科當局有摩擦，起因是在他的執掌下，布拉格移除一座冷戰時期向蘇聯名將科涅夫（Ivan Konev）致敬的雕像。這件事情被俄國外交官稱為「不友善」之舉。儘管科涅夫在俄國被捧為英雄，但許多捷克人將前蘇聯元帥科涅夫視為蘇聯時代壓迫的象徵。

賀瑞普近日接受德國之聲專訪，被問到捷克媒體「尊重」（Respekt）週刊報導俄羅斯情報部門可能要對他實施暗殺行動，賀瑞普表示：「捍衛我的國家－捷克共和國的民主制度對我來說至關重要，我不惜犧牲生命代價。」

賀瑞普透露，從復活節以來，他一直受到警方保護，不過，按照警方要求，他不能透露更多細節，包括俄羅斯情報部門可能採取的暗殺方式。

他也發現自己被人跟蹤，像是他發現身邊一些人的行為舉止很不自然，不像是一個偶爾路過的行人。

對於移除向蘇聯名將科涅夫致敬雕像引發的爭議，賀瑞普表示，從法律和行政機關上，他無法置評，因為做出此決定的布拉格第6區具有獨立性。從政治觀點而言，科涅夫是一個有爭議的歷史人物，曾參與1956年鎮壓反蘇聯的匈牙利革命，造成許多人喪生。

此外，報導也提到賀瑞普多次對中國等威權或專制政權提出批評。

賀瑞普說，像今天這樣的威脅恐嚇以前從未發生過，公開的衝突及指責對他是家常便飯。有時捷克總統指責他損害捷中關係，但他認為，中國是把他當成不想兌現長期投資承諾的藉口，但他不想隱瞞自己的觀點：「我確實認為中國不是一個值得信賴的夥伴。」

他進一步說明，面對當前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情危機，如果中國的做法能透明一些，公開一些，就可以在更早時後挽救更多的生命；但是很多重要訊息，中國卻沒有公開和上報，導致很多國家未能及時採取應對措施。

賀瑞普也批評世界衛生組織（WHO）對來自中國的報告全盤接受，不進行任何核查，同時對來自台灣的警告卻置若罔聞，台灣在很早的時候就已開始控制疫情，並取得成功。（編輯：周永捷）1090501