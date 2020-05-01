武漢肺炎起源何處？ 美情報機構：將深入調查

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）全球新型冠狀肺炎疫情似有趨緩的形勢，各國開始有餘力可以去處理圍堵疫情以外的其他事項，面對美國總統川普多次強調病毒源頭來自於武漢的實驗室，美國的國家情報總監(DNI)表示將深入調查是否屬實。

一名記者在昨(30)日詢問川普是否有掌握任何足以確認病毒為人造的證據，川普不只回以肯定的答案，還進一步將世界衛生組織譏為「中國的公關機構」，《紐約時報》隨後透漏，白宮不只要情報機構確認病毒的起源，還要求相關單位找到中國與世衛組織隱瞞疫情導致全球大爆發的證據。

而沒有中央情報局有名的國家情報總監實際上屬內閣的一部分，直接向美國總統負責並統轄指揮國內所有情報機構的作業，當總統多次宣稱有證據顯示病毒從武漢的實驗室中流出，身為美國情報網的上級機關，沉寂許久的DNI終於出面發言，表示他們會徹底進行調查。

事實上，這也是中美雙方互相攻訐為病毒起源一段時間後，DNI首次對這類陰謀論發表言論，不過其用字卻留下許多讓人臆測的空間。

BBC指出，雖然情報總監認為中國並非刻意以病毒進行生化戰，卻沒有排除武漢實驗室不小心流出病毒株而導致疫情爆發的可能性，對此，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)曾多次公開提到這種情境，並呼籲中國政府讓國際專家進行調查，以確保中國境內其他類似實驗室的安危。

然而，中國政府將此說法斥為無中生有的政治宣傳並拒絕配合調查，中美雙方的緊張氣氛，仍在升溫當中。