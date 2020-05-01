國際珍奶日！美國CNN介紹台灣珍珠奶茶歷史　新加坡武漢肺炎封城前搶購潮

(台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導)國際媒體CNN因應「國家珍奶日」撰寫專文介紹風靡台灣的珍珠奶茶，一探珍奶崛起的歷史，及至今如何被廣泛運用深受歡迎。

台灣人流行的珍珠奶茶，又或稱波霸奶茶，濃濃的茶香跟奶香富有珍珠的嚼勁，夏天人手一杯早已見怪不怪，近幾年更在國際捲起奶茶旋風，新加坡人在封城前還排隊造成搶購旋風，近日更搭上台灣護照更名議題，設計師將護照打造成珍奶款式，吸引網友直呼「好想要」！

CNN報導，單單2018年，珍珠奶茶在東南亞訂購量便成長高達30倍。而在亞洲以外地區，店家販售珍珠奶茶已有一段時間，例如德國的麥當勞（McDonald's）早在2012年便在菜單中加入珍奶，甚至開發出新吃法，如珍珠披薩、珍珠起司蛋糕或珍珠雞尾酒。

根據報告顯示，全球珍珠奶茶產業預計還會成長近20億美元，於2027年前達到43億美元（約新台幣1290億元）。

究竟珍珠奶茶多受歡迎？從最近新加坡為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，珍奶店必須暫時關閉，引發大批民眾湧向店家搶購封城前最後一杯珍奶，可見一斑。

珍珠奶茶跟波霸奶茶是誰取的呢？多數人認為這是一位台南小販取名的，他的靈感來自香港電影明星葉子媚的綽號“波霸”，也就是指“豐滿的乳房”，如此的暱稱也讓波霸跟較小的粉圓（珍珠）有了區別。

中研院台灣歷史研究所副所長曾品滄受訪時指出：「台灣掀起手搖茶飲熱潮，和1980年代台灣開始流行休閒食品有關，當時台灣經濟正快速成長。」他說，那段時期除了有越來越多工業化包裝茶飲，街頭也冒出一家家泡沫紅茶店和手搖飲料店。

曾品滄表示，珍珠奶茶之所以在台灣流行，不僅因為味道和口感，「也反映台灣當時（1980年代晚期）特殊社會氛圍，正從舊時代轉入新時代」。

他指出，珍奶是結合茶飲和珍珠（粉圓）這兩種台灣傳統食物創造的新飲品，「是傳統食品創新的成功案例，也因此成為台灣人自信和認同的象徵」。

至於珍珠奶茶在國際間打響名號，英國商人阿塞德汗（Assad Khan）功不可沒。原本在投資銀行上班的他，2009年在美國紐約喝到人生第一杯珍奶後就「一飲鍾情」，如今他是英國最大珍奶連鎖店之一Bubbleology的老闆。

當時珍奶已在海外中國城流行，但出了亞洲大多數人仍沒聽過這種飲料。阿塞德汗因此見到商機，於是辭掉工作，2011年在倫敦的蘇活區（Soho）開了首家Bubbleology門市，搭配鮮豔的彩虹商標，讓珍奶搖身一變成為英國時尚飲料。

阿塞德汗表示：「珍珠奶茶最棒的部分是完全可以客製化，每個部分都可以調整，這在其他零食中找不到。」