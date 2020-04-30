台醫師賴賢勇設計防疫箱全球爆紅 再登醫學權威期刊

武漢肺炎延燒，台灣醫師賴賢勇設計的「插管防疫箱」獲30多國改良採用，波士頓醫學中心更以此進行實驗證實有效，並發表專文、拍攝影片發表在頂尖的新英格蘭醫學期刊。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球肆虐，花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇設計透明壓克力板「插管防疫箱」，直接罩在患者頭部執行插管治療，降低醫療人員遭患者飛沫噴濺風險，至今已獲30多國改良採用，作為防疫時醫師防護裝備缺乏的設備。

賴賢勇的母校陽明大學今天發布新聞稿指出，賴賢勇的「插管防疫箱」公開設計後，至今已經有30多國改良採用，這個看似不起眼的透明壓克力板，讓醫師執行插管治療時，能降低遭患者咳嗽飛沫噴濺的風險。

陽明大學表示，這項設計經過波士頓醫學中心實際試驗後，特地發表專文並拍攝影片發表在新英格蘭醫學期刊（the New England Journal of Medicine），讓台灣的巧思成為國際醫學期刊以及知名醫學機構推薦醫護使用的配備。

在波士頓醫學中心的實驗中，實驗團隊將含有10毫升螢光染劑的氣球安置於人體模型中，並將氣球充氣爆破，模擬插管咳嗽時飛沫噴濺的狀態。

在實驗組與對照組的比較下，沒有使用防疫箱醫護人員，即使穿上個人防護裝備，病患的飛沫仍會汙染防護衣、面罩、手套、頸部、耳朵、鞋子等，甚至是醫院地板都能發現飛沫；但有了賴賢勇的防疫箱，模擬的飛沫只汙染了防疫箱內層以及醫師手套、防護衣前臂，其餘地方都沒有肉眼可見的汙染。

這個簡單的實驗雖然無法模擬真實咳嗽飛沫噴出的方向、速度、規模，大小等，但波士頓醫學中心仍認為可提供額外保護、作為臨時性屏障，並建議可以作為標準個人防護裝備的配件。

對於「插管防疫箱」經過實測登上知名醫學期刊，並獲得多國採用，陽明大學校長郭旭崧表示，這證明愛心不需要很花俏的科技，只要有心，每個人都能替世界盡一份心力。