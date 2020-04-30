安倍：日本全國境內「緊急事態宣言」擬延長一個月

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）由於2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情蔓延，日本首相安倍晉三基於「新型流感對策特別措施法」公布「緊急事態宣言」，效期到5月6日截止。日本首相安倍晉三今（30）日在官邸與自民黨幹事長二階俊博舉行會談，安倍擬將延長緊急狀態一個月，下月5日前作出最後決定。

日本單日增百例武漢肺炎確診 安倍最快7日發佈「緊急事態宣言」

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因應武漢肺炎疫情在境內迅速蔓延，基於2019冠狀病毒特別措施法（新冠特措法）日本首相安倍晉三4月7日針對東京、大阪等7道府縣宣佈「緊急事態宣言」，效期一個月；16日又將「緊急事態宣言」擴大到全國，效期到5月6日截止。安倍：日本全國進入緊急狀態 擬每人發10萬日圓

日本共同社報導，日本政府相關人士30日透露，因應對武漢肺炎疫情蔓延而發佈的「緊急事態宣言」，政府擬把期限從5月6日延長一個月左右，已就此展開協調，5月1日將召開專家會議聽取意見，首相安倍晉三預計5月5日之前作出決定。

為了避免人員從城市地區流向到地方，「緊急事態宣言」實施地區擬維持全國所有都道府縣的方案為主，安倍將根據專家的分析、感染人數及醫療體系等情況作出最終判斷。