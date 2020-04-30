台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為6.23% 上市股票總市值達33.43兆元

根據台灣證券交易所統計，2020年4月30日發行量加權股價指數收盤為10,992.14點，較上週(2020年4月24日)的10,347.36點上漲644.78點，漲幅約為6.23%，台灣50指數收盤為8,505.56點，較上週的8,035.21點上漲470.35點，漲幅約為5.85%，寶島股價指數收盤為12,547.94點，較上週的11,825.76點上漲722.18點，漲幅約為6.11%。產業別指數全面上漲，以汽車類指數上漲12.23%為最大，以通信網路類指數上漲2.36%為最小，未含金融類指數上漲537.85點，漲幅約為6.12%，未含電子類指數上漲1,028.05點，漲幅約為8.05%，未含金融電子類指數上漲899.76點，漲幅約為8.59%。

本週集中交易市場總成交金額為7,866.41億元，全體上市股票成交金額為7,304.70億元，股票成交量週轉率為1.97%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,060.28億元，占全體上市股票交易金額28.20%

第二名，電子零組件類1,719.54億元，占全體上市股票交易金額23.54%

第三名，光電類720.28億元，占全體上市股票交易金額9.86%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類8.15%

第二名，生技醫療類7.01%

第三名，光電類4.60%

累計今年年初開盤迄今共76個交易日，集中市場總成交金額為12兆7,184.81億元，市場日平均成交金額為1,673.48億元，股票成交量週轉率為30.73%，股票日平均成交量週轉率為0.40%。

2020年4月30日全體上市公司市場總值為新台幣33兆4,283.53億元，較上週(2020年4月24日)市值31兆4,819.07億元增加1兆9,464.46億元，增幅約為6.18﹪。