不出門也能來新北玩公園！上傳照片抽好禮！

新北市已有越來越多充滿設計巧思的公園場域， 翻新改善成為令人耳目一新的全齡、共融或特色遊戲場， 為了讓民眾更加熟悉新北市境內的公園， 讓大朋友小朋友都能一起同樂， 綠美化環境景觀處特別在夏季漸濃的五月天， 推出了拍照上傳抽好禮的活動， 在防疫期間邀請大小朋友透過科技在家分享公園的美景。

防疫期間減少群聚活動，因應防疫農業局景觀處推出「 來新北玩公園！拍照上傳抽好禮！」線上活動， 透過上傳公園拍照作品，不僅與同好分享， 也藉由遠距交流讓生活日常帶來綠意與活力，獎品包含Go Pro運動相機、Garmin智慧腕錶、高級行李箱、 超市禮券等， 民眾可先至活動網站內任一座公園拍照或找出過去回憶照片， 填妥資料，依指示登入按讚，留下50字內留言，上傳照片即可參加 抽獎活動！此外也可以到公園尋找「來新北，玩公園」LOGO及可 愛毛毛蟲的蹤影，一起來新北玩公園拿好康吧!在防疫期間走出戶外 安心玩公園的同時，記得戴口罩、勤洗手，保持社交安全距離。

農業局長李玟表示，新北市「公園全齡化特色共融改善計畫」自10 8年起至109年底預計將至少新增50座共融特色公園遊戲場及3 座全齡化公園示範場域，透過線上活動讓新北市民更加認識公園，活 動時間自即日起至109年5月19日止， 不想錯過最新活動訊息以及各個全齡共融特色遊戲場資訊的民眾，歡 迎按讚追蹤「新北市農業局-稼日蒔光FB粉絲專頁」，詳細活動資 訊可參考活動網頁https://ntparksevent. com/ 。