鄭文燦視察移工宿舍 持續輔導業者強化防疫措施

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）桃園市長鄭文燦4月28日陪同勞動部長許銘春前往桃園市中壢區，視察鎵興國際股份有限公司移工宿舍。

鄭文燦表示，桃園外籍移工約11萬人，其中產業移工達9萬4,978人、聘僱移工50人以上的事業單位約250家，聘僱移工30人至50人的事業單位約200家，桃園早期即發展出外籍移工集中宿舍，鎵興國際公司透過廠住分離、全程管理、友善管理等相關措施，妥善照顧外籍移工的生活起居，桃園市府將與業者一起持續做好外籍移工的各項防疫工作，避免任何防疫破口產生。

鄭市長說，桃園產業移工人口多，桃園市政府透過印製4種語言版本防疫文宣提供雇主及仲介公司進行宣導，協助業者以外籍移工母國語言教學口罩預購3.0、以外籍移工熟識的語言翻譯最新疫情等措施，讓外籍移工瞭解疫情最新的發展，也減少外出及群聚的風險，目前仍有部分企業採自行設置外籍移工宿舍，市府也積極輔導業者朝向廠住分離的方向推動，提升職業及公衛安全。

鄭市長也說，因應近期武漢肺炎防疫措施，市府已要求外籍移工常去的舞廳等場所暫停營業，減少群聚感染風險，也積極協助外籍移工管理單位做好各項防疫工作，感謝業者的用心與配合，讓防疫工作到位。

勞動部長許銘春表示，台灣的防疫成果受到各國肯定，除有賴中央流行疫情指揮中心的指揮調度，也需要地方政府及民間企業的配合，台灣目前移工人數約71萬人，移工因為語言及生活習慣等因素，比較不容易瞭解相關防疫規範，需要中央及地方全力協助企業落實移工防疫措施。