土銀攜手悟饕池上飯包 使用「台灣Pay」回饋20%

民眾到悟饕池上飯包使用「台灣Pay」（金融卡或帳戶）購物，單筆消費滿200元即享20%回饋的超划算優惠！(土銀提供) 民眾到悟饕池上飯包使用「台灣Pay」（金融卡或帳戶）購物，單筆消費滿200元即享20%回饋的超划算優惠！(土銀提供)

「台灣Pay」持續祭出好康優惠，掀起一波行動支付消費潮流，自今年5月1日起，土地銀行與「悟饕池上飯包」共同舉辦為期3個月的「悟饕飯包最對味 盡在台灣Pay」優惠活動，民眾可以到悟饕池上飯包指定門市使用「台灣Pay」（金融卡或帳戶），單筆消費滿200元即享20%回饋，相當划算優惠！

悟饕池上飯包為80年老品牌，門市遍佈全台，甚至拓展至海外，懷抱著「飯包是做給外出人吃的，一定要用心做」的精神，以提供營養、美味、衛生、便捷的飯包為目標，並實踐服務、品質、衛生、價值的經營理念，讓消費者吃得滿足又幸福，創造東方米食文化的新紀元，土地銀行此次與悟饕合作導入「台灣Pay」並舉辦優惠活動，讓民眾享受美味飯包之餘，亦能體驗台灣Pay行動支付的便利。除此之外，民眾使用台灣Pay能減少紙鈔與硬幣使用，降低新冠病毒接觸感染風險，享受優惠的同時還能兼顧防疫。

因應新冠疫情，民眾可免出門、透過網路辦理數位金融服務，像是繳納綜所稅、房屋稅等，都可以透過土銀行動Pay或台灣行動支付APP在家掃碼付費，且於政府機關公告之繳納期限內完成繳稅，土銀客戶除享有土銀提供之繳稅回饋金外，更可參加財金公司及土銀舉辦的多項抽獎活動，獎項包含Honda汽車、iPad pro、現金1~10萬元等好禮，輕鬆繳稅、免手續費拿回饋，又可參加多重抽獎，好康多多。

土銀持續關注金融科技，致力滿足廣大個人及企業客戶的需求，提供多元的創新金融服務，並積極擴大使用場景，促進普惠金融之發展。歡迎民眾共襄盛舉參與活動，踴躍使用台灣Pay，體驗美好的行動支付服務。