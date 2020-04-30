中華電信公布2020年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（4/30）公布自結之2020年第1季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2020年第1季合併營收為481.5億元，較2019年同期減少6.2%；歸屬於母公司業主之淨利為83.2億元，減少0.4%；每股盈餘1.07元。

董事長謝繼茂表示：「受新冠肺炎影響，2020年一開始即充滿挑戰。我們以既有優勢因應危機，並持續站穩市場領先地位。即便疫情對企客業務及國際漫遊營收造成衝擊，我們在MOD及新興業務中則看到成長契機。」

謝董事長進一步指出，「MOD第一季客戶數及營收均較去年同期成長，藉由不斷引進高品質內容吸引客戶，我們以208萬的客戶數基礎，持續成為台灣最大的影音平台。寬頻業務則持續鼓勵用戶升速，截至三月底，300Mbps以上客戶數較去年同期成長82.6%，預期未來將持續成長。此外，資通訊業務因自有產品服務成長，亦帶動經常性營收持續增加。」

「由於全球新冠肺炎疫情仍不斷發展，我們盡其所能確保員工及客戶的健康及安全。除了密切關注疫情變化，我們也同時專注發展帶動業務成長的策略，並善用核心優勢以維持市場領導地位。我們相信，以公司擁有全台最大的5G頻寬、領先的資通訊技術及堅實的市場地位，公司有信心為股東持續創造價值。」

營業收入

2020年第1季合併營收481.5億元，較2019年同期減少6.2%。

行動通信業務營收為225.4億元，減少7.9%，主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、VoIP服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致。

網際網路業務營收為75.1億元，與2019年相比持平。

國內固定通信業務營收為146.9億元，較2019年同期減少6.7%，主要因行動電話及VoIP取代致市長話營收減少，及資通訊專案營收因去年基期較高而減少。

國際固定通信業務營收為22.4億元，較2019年同期減少17.6%。

營業成本與費用

2020年第1季總成本與費用為376.2億元，較2019年同期減少8.1%，主要因商品成本、網路互連費及資通訊專案成本減少。

營業淨利與本期淨利

2020年第1季營業淨利為105.3億元，較2019年同期增加1.2%。營業淨利率為21.9%，2019年同期為20.3%。本期歸屬母公司業主之淨利為83.2億元，減少0.4%。每股盈餘1.07元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2020年第1季來自營業活動的淨現金流量為133.3億元，較2019年同期增加0.8%，主要因需支付之所得稅減少。2020年3月底現金與約當現金為165.9億元，較2019年3月底減少55.4%，主要為支付5G特許權標金，部分抵銷應付短期票券之增加。

2020年第1季EBITDA為193.5億元，較2019年同期增加1.0%，EBITDA margin為40.19%，2019年同期為37.33%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。截至2020年3月底，中華電信光世代寬頻客戶數為362萬，佔寬頻客戶數之82.4%。此外，100Mbps速率以上客戶數達162萬，年成長約11.4%。HiNet寬頻客戶數為361萬，減少1.7%。

行動電話業務

截至2020年3月底，行動電話客戶數為1,101萬，較去年同期增加4.0%。

固網業務

公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2020年3月底，市話客戶數累積為1,009萬。