台灣鐵路售票機採「減法美學」　網友反應呈兩極

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台鐵售票機改頭換面囉！原機型五顏六色且佈滿按鈕，讓人看了眼花撩亂，現以「減法美學」貫穿設計，朝著兼具美感及便利性為目標，台灣設計研究院稱「售票機一小步將是台鐵一大步」。

台灣設計研究院今(30)日在臉書上發圖文，宣告「台鐵美學設計諮詢審議小組」操刀的台鐵自動售票機最新雛形樣貌。台灣設計研究院長張基義指出，此次的售票機設計，採用減法美學，整體外觀以低調的黑色為主，搭配白色、灰色的簡約設計。

台鐵希望新版外觀能較美觀，使用起來也更方便，然而，網友對此有兩極的評價，普遍的反饋為介面設計較凌亂，若簡單點操作起來會更方便；更有建議指機身突出部分應加裝海綿較安全。

對此，張基義強調，本次曝光照片僅是「雛形」，新型售票機的介面將再調整、優化，再次感謝外界的指教與幫忙，也請大家期待未來的台鐵美學進化，售票機一小步將是台鐵一大步。

最後，提醒大家！「台鐵美學設計諮詢審議小組」去年規劃的「環島之星觀光列車」剛推出時也是罵聲四起，然而該小組秉持著高EQ邀請「當初罵最兇的人」參與設計，沒想到在短時間大翻轉該列車的形象，獲民眾大讚「質感爆棚」，若對以下設計有意見，歡迎提出理性建議取代惡意攻擊喔！



台鐵自動售票機雛形(來源/Facebook)