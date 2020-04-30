【武漢肺炎】日本捐藥名單未見台灣　指揮中心出面釋疑

圖為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 圖為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）日本研發的抗流感藥物法匹拉韋被視為對治療武漢肺炎具有療效，日本外務大臣茂木敏充日前表示，將無償提供給荷蘭、菲律賓等38國，但捐贈國家名單中卻未包括台灣。指揮中心疫情監測組組長周志浩今天表示，由於台灣專家未將此藥列入用藥指引，加上國內有備藥，因此婉拒日本好意。

綜合媒體報導，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，法匹拉韋（Favipiravir）是一種流感抗病毒藥物，早在中國爆發武漢肺炎（2019新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情初期，有醫院認為治療上有效，被認為治療武漢肺炎可能藥物之一。

不過，張上淳表示，也有一些武漢肺炎個案投藥後的效果不是這麼理想，因此外界專家才認為在沒有藥物選擇之下，法匹拉韋或許可作為藥物考量之一；然而，台灣的專家小組在制定臨床治療指引時，經查閱相關文獻後，並未將該藥納入臨床指引建議的用藥名單。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，台灣先前因流感疫情的關係，國內都有儲備一定的量，日方曾透過管道徵詢，由於國內有少量儲備，加上台灣專家並未將此藥物列入武漢肺炎用藥指引，因此暫時婉謝日方好意，若未來有需要會再聯繫。