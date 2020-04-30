收到簡訊通知包裹涉違規？ 事實查核中心：當心，是詐騙！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）有許多民眾表示，曾收到簡訊通知，內容寫著「您所郵寄的包裹涉嫌違規操作已退回,請核對退貨地址」，卻發現簡訊地址是惡意詐騙網站，隨意點選下載會導致高額的簡訊費用及付費APP。台灣事實查核中心調查後發現，此為詐騙簡訊，民眾切勿點選不明簡訊網址。中華郵政表示，若有退件包裹，會寄回託運單所填地址，不會傳簡訊請民眾確認。

事實查核中心表示，民眾手機近日收到手機簡訊「您所郵寄的包裹涉嫌違規操作已退回,請核對退貨地址https://is.gd/ngtvjv」，求證中華郵政公關科後，得知民眾一般在寄送郵件包裹時，會填寫託運單，託運單上會填寫寄件人的住家地址。萬一包裹被退件，郵政單位會依照託運單上的地址，原址投遞退回。

中華郵政強調，郵局不會寄送簡訊給民眾。如郵局對民眾寫的地址不清楚或有疑慮，郵差通常對所轄地區熟悉，會依照經驗確認地址，並不會傳簡訊給民眾。

查核中心實際點選手機簡訊附上的網址，會跳出安全性警告通知，告知使用者「您要造訪的網站含有惡意軟體」。進一步搜索打開網址的瀏覽器Google Chrome的使用者說明。說明內容指出，如果點開的網址跳出警告顯示「你要造訪的網站含有惡意軟體」，這代表要造訪的網站會在使用者的電腦中安裝惡意軟體。

（圖/ 台灣事實查核中心）

趨勢科技全球消費市場開發暨行銷資深經理劉彥伯表示，這種不明網址的簡訊是很常見的詐騙手法。若是Android手機使用者，點開簡訊上的網址後，會被引導到一個頁面顯示「因畫面解析度不夠，請更新Chrome瀏覽器」，如果使用者按照頁面上的指示點選更新下載，下載之後，詐騙方就會用使用者的手機發大量簡訊給其他人，將簡訊費轉嫁給消費者。消費者可能當下不知道，收到帳單之後才發現有高額的簡訊費。

另外，如果是iPhone的使用者，點開網址後，可能會出現提示「App Store 條約要更新，請使用者登入Apple account的帳號」，那詐騙方可能就會以使用者登入的帳號自動購入一大堆詐騙方之前建立好的App。這些App價格都很高，會在消費者不知情情況下購入。

劉彥伯補充，這類簡訊的網址表面上是詐財，轉嫁簡訊費用給受害者，事實上，詐騙方甚至可以拿到到使用者的權限，像是竊聽電話、存取的網站、打字內容。

詐騙方拿到這些權限的目的是什麼，目前還不清楚。目前看起來是單純把簡訊發送詐騙的費用轉嫁給受害者。

劉彥伯表示，如果民眾不小心點取簡訊上的不明網址，可以先至警局備案。