全球第一個氣象衛星星系 福衛三號5月1日功成身退

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國家實驗研究院國家太空中心(NSPO)今(30)日宣布，福衛三號(Formosat 3)將於2020年5月1日正式結束服役14年的衛星任務，並由福爾摩沙衛星七號接替。

全名「福爾摩沙衛星三號」(簡稱福衛三號)是全球第一個氣象衛星星系，也是台美雙邊國際合作計畫之一，於台灣時間2006年4月15日，在美國加州范登堡空軍基地搭乘美樂達(Minotaur)1號火箭升空。

國研院太空中心在臉書表示，福衛三號不是全球第一個氣象衛星，也不是第一個用掩星觀測的衛星；它是第一個以星系方式運作的氣象衛星。

福衛三號是由六顆衛星組成，因已老舊，電力逐漸衰退，迄今只剩一顆(FM6)斷斷續續產出少量氣象資料。該衛星原設計壽命5年，在持續運轉14年後，經與美方合作團隊美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)研議後，決定在今(2020)年5月1日將福衛三號正式結束衛星任務，美方同一時間將停止提供福衛三號下載資料接收及傳輸服務，正式終止支援福衛三號的地面操作任務。

國研院太空中心說明，福衛三號被譽為「太空中最精準的溫度計」，其任務是以「掩星觀測原理」反演大氣層的垂直剖面資訊，也就是說，從地表 2 公里高處，到上百公里太空這麼長一段距離的溫度、濕度、大氣壓力，以及電離層的電子密度，通通都有資料。因此，只要分析福衛三號接收到的訊號特性，就能反過來推出地球上空的溫度、氣壓、濕度或電子密度等數據。

福衛三號掩星技術示意圖。(圖片載自國家太空中心)

國研院太空中心進一步說明，2012年歐洲中期預報中心(ECMWF)分析福衛三號的資料顯示，福衛三號資料量雖僅占天氣預報所有使用資料的2~3%，但對減少預報誤差的貢獻度卻達10%，貢獻度排名前5名。同一年美國大選前的桑迪颶風(Hurricane Sandy)來襲時，福衛三號的颶風路徑預測，曾準確地協助美國聯邦政府進行緊急疏散的決策判斷。

福衛三號在全盛時期創下相當輝煌的紀錄，獲得頂尖期刊《自然》、《科學》及大氣科學、工程領域期刊諸多報導。福衛三號讓台灣成為世界少數幾個氣象資料輸出國，與國外進行氣象觀測資料交流，提升我國在掩星數值氣象觀測領域的國際地位和重要性。六顆衛星在太空運行14年，共計5,129天，其大氣資料免費對全球開放，截至今(2020)年4月20日，共有92個國家、4,551人使用。

接替福衛三號的福爾摩沙衛星七號(Formosat 7)已於2019年6月25日發射升空，並於2020年3月7日正式對國際公開觀測資料，每天由中央氣象局的台灣資料分析中心網站公布前1日的完整大氣觀測資料給全球使用。