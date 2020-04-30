疫情當頭 移民署南投站關懷新住民與移工不打折

日前新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡走訪移民署南投縣服務站，南投服務站主任蔡崇富與同仁熱烈歡迎，並介紹服務站的地方特色。蔡主任說，南投雖然位居臺灣唯一不臨海的縣市，多山區交通較為不便，但是民風純樸，服務站同仁與通譯們都親切和善，都會主動解決來訪新住民生活上的大小問題。如今雖然疫情當頭，服務站除了小心防疫應對以外，對新住民和移工朋友的關懷依舊不打折。

南投縣縣民人口約49萬，到今(109)年1底的統計，其中新住民人口約1萬1千名左右，佔了全縣2.2%人口比例，以中國籍、越南籍、印尼籍的新住民為大宗。蔡主任說，服務站就像是外國人的戶政事務所，所以要扮演好串聯與地方縣政府裡的公部門單位如新住民家庭服務中心、地方NGO團體的居中協調角色，假日時舉辦新住民關懷或是文化適應班等各種活動。也與慈濟基金會合作關懷縣內移工，讓外來人口在南投都可以安居樂業。

南投縣服務站每年均規劃辦理多場「關懷移工、守護權益」法令宣導活動，受到轄內企業及移工熱烈迴響，好評不斷。今年應台豐運搬設備股份有限公司邀請，特地結合轄內公部門實地前往關懷移工並進行新冠肺炎防疫措施宣導，包含勤洗手(發放多國語言版本推廣之正確洗手步驟)、戴口罩(購買口罩流程)及保持社交距離(室內1.5公尺、室外1公尺)等資訊。另移民署為鼓勵逾期外來人口自行到案，自今(109)年4月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，凡專案期間「自行到案」者，均採「不收容、不管制、低罰鍰」措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口主動投案，安心返家。

曾經於外島連江縣、苗栗縣服務站、彰化縣專勤隊服務過的蔡崇富主任說，臺灣新住民人口比例逐年成長，對於新住民和移工朋友的生活適應與關懷一直是移民署相當重視的核心業務。因此南投服務站提供全方位與即時性的服務，營造多元友善環境，打造屬於新住民朋友的娘家。

內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站

地址：南投縣南投市文昌街87號1樓

櫃檯受理服務時間：星期一至星期五 08:00-17:00 中午不休息

（新聞轉載自新住民全球新聞網）