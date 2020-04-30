更新時間: 2020-04-30 14:28

首次發稿: 2020-04-30 14:16

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）鐵路警察遭刺死案，鄭姓凶嫌因精神疾病，嘉義地方法院一審判無罪。警政署今天(30日) 表示，對此案判決深表不公、完全無法接受，籲請檢察官依法提出上訴，並將聘請律師全力協助家屬上訴。

對此判決李承翰父母受訪說「太離譜」。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，對於法院判決深表遺憾，將提上訴。

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰去年（2019年) 7月3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，隔天上午仍宣告不治。

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警察李承翰腹部致死案，嘉義地方法院今天(30日) 宣判無罪，並令入相當處所，施以監護5年，合議庭考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，諭知新台幣50萬元交保後停止羈押。

中央社報導，法院每次審理鐵路警察案，李承翰的父親都到庭，希望法院可以判處死刑。李承翰父母今天到庭聽判，對於判決結果不發一語，在記者追問下，李父才說「太離譜」。

鄭姓男子（右3）2019年7月搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰（右2）腹部致死，嘉義地方法院認為鄭男罹患思覺失調症，判無罪並令入相當處所施以監護5年。（民眾提供）中央社

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，對於法院判決深表遺憾，將在收到判決書後提上訴；法院讓鄭姓男子交保，地檢署也將提起抗告。

警政署今天發布聲明稿表示，對於此案判決深表不公、完全無法接受，警察是執行國家公權力，殺警犯嫌應嚴重譴責並論處重刑，否則將危及執勤安全並嚴重打擊警察士氣。

署長陳家欽說，殺警無罪，全體警察無法接受，上訴到底。

警政署表示，籲請檢察官依法提出上訴，並將聘請律師全力協助家屬上訴，期待司法成為執法人員勇於捍衛公權力後盾，維護警察執法尊嚴。

鄭姓男子（54歲）去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，鄭男於去年8月29日移審嘉義地方法院。法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。