個人式套餐餐點，食得美味與安心！防疫期間民眾擔心用餐環境安全與個人飲食衛生，不敢外出用餐，在抗疫與美食的兼顧下，寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳5月1日起推出【滋義風漾】五款週末限定套餐1,080元起，獨享餐點包含特製麵包、前菜、湯、主菜及甜點，主菜特別推薦外脆香內軟嫩的「爐烤美國春雞, 馬鈴薯, 蘑菇, 檸檬, 鼠尾草」每份1,080元+10%與微酸鮮甜的「爐烤緬因龍蝦(半隻), 蛤蠣番茄細寬麵」每份1,180元+10%。寒舍艾麗與賓客共同防疫，所有人員皆自主管理配戴口罩，每日測量體溫，賓客入場前亦配合測量體溫，定時消毒全館區域以及環境整潔維護，LA FARFALLA義式餐廳桌與桌保持安全距離，推出個人套餐式餐點，確保食客在防疫期間也能安心用餐，祭出週末獨享套餐，僅供應週五晚餐及週六至週日午晚餐時段，鼓勵民眾週末外出吃飯也可安心，官網訂位即享75折超值優惠。詳情及預訂歡迎洽詢(02) 6631-8060或至humblehousehotels.com。官網訂位網址：https://is.gd/W8UdQh

週末美食小確幸 獨享套餐食得安心

LA FARFALLA義式餐廳全區透明落地窗環繞著花園景致，營造清新明亮的用餐環境，洋溢著自然的氛圍。5月1日起推出【滋義風漾】週末限定套餐促銷活動，獨享餐點包含特製麵包、前菜、湯、主菜及甜點，套餐經典主菜，主廚特別推薦「爐烤美國春雞, 馬鈴薯, 蘑菇, 檸檬, 鼠尾草」每份1,080元+10%，為保留春雞原味，利用胡椒、迷迭香、橄欖油等簡單調味醃製，分為兩段式先將外皮烤至金黃，再將內裡烤至軟嫩，底層以胡椒及巴西里碎清炒過的洋蔥、培根、菌菇及馬鈴薯為襯，放上烘烤過保留滿滿雞汁的春雞，再以特製蜜漬黃檸檬、炸鼠尾草、清炒羽衣甘藍點綴，口感層次豐富，外酥內軟的春雞令人垂涎。「手工義式寬扁麵搭緬因龍蝦 (半隻)襯番茄, 蘆筍」每份1,180元+10%，以義大利小麥粉加上蛋黃，手工桿出的自製寬扁麵，是以蒜片、鯷魚、橄欖、番茄丁、白酒、蘆筍片及龍蝦汁一同拌炒；盛盤時底層舖上橄欖油炒大碎、洋蔥碎、番茄碎、羅勒的番茄醬汁；最後再搭配奶油焗烤過後的龍蝦，灑上蒔蘿及薄荷裝飾。Q彈有勁的麵條，充分吸入飽滿的主廚獨家小秘方-龍蝦汁，海鮮鮮美滋味中富有蔬菜甘甜清香，佐以溫潤酸香的番茄醬汁，再搭配肉質鮮甜的緬因龍蝦，微酸與鮮甜的滋味，大海之味蔓延於口中，最適合喚醒春夏味蕾，微酸微甜縈繞舌尖。另有「榛果芥末紐西蘭羊排(8 oz.), 濃縮巴薩米可醬汁」每份1,380元+10%、「爐烤比目魚菲力, 透抽, 西西里燉菜, 洋蔥」每份1,480元+10%及「美國Prime牛小排 (8 oz.), 黑胡椒醬汁, 焗烤洋芋麵疙瘩」每份1,680元+10%，共五款套餐主菜可選擇，一嚐絢麗萬千的義國風情佳餚。

前菜首推「酥炸透抽, 鮮蝦, 蒜味蛋黃醬」為義大利非常著名的前菜料理，嚴選富有口感的透抽及鮮蝦，將海鮮浸泡牛奶，再沾裹杜蘭小麥，經過高溫油炸形成酥脆黃金黃炸衣，更依循當地路邊小吃的食用方式裝在紙錐裡，搭配上濃郁帶有檸檬微酸的蒜味蛋黃醬，道地風味一入口彷彿置身於義大利海港。以及，「香煎北海道干貝, 菠菜沙拉, 酥脆帕馬火腿」，選用北海道干貝，加入胡椒、橄欖油等簡單調味香煎上色，底盤抹上南瓜泥，並舖上新鮮綠捲鬚、菠菜葉及風乾帕馬火腿脆片，放上先煎後的干貝，淋上主廚特製龍蝦高湯醬汁及巴薩米可醬收尾，最後再以風乾甜菜根脆片點綴，清爽沙拉加乘鮮美海味非常適合週末享用。

湯品主廚推薦「番茄海鮮湯襯蒜味薩丁尼亞餅」，海味馥郁的湯底，是以魚骨、洋蔥、西芹、紅蘿蔔、月桂葉炒過，燉煮約40分鐘後過濾出的魚高湯。以蒜片、義大利乾辣椒爆香，加上番茄、鯷魚、蛤蠣及白酒燒煮，再加入魚高湯及些許龍蝦汁後，放入魚肉、透抽、鮮蝦及希臘黑橄欖。香醇的魚高湯及龍蝦汁飽滿吸附於海鮮料之中，酸甜鮮美滋味在口中釋放，再搭配蒜味薩丁尼亞餅沾附湯汁，舌尖上的味蕾如海中盈舞。寒舍艾麗與賓客共同防疫，所有人員皆自主管理配戴口罩，每日測量體溫，賓客入場前亦配合測量體溫，定時消毒全館區域以及環境整潔維護，LA FARFALLA義式餐廳桌與桌保持安全距離，推出個人套餐式餐點，確保食客在防疫期間也能安心用餐，祭出週末獨享套餐，僅供應週五晚餐及週六至週日午晚餐時段，鼓勵民眾週末外出吃飯也可安心，官網訂位即享75折超值優惠。官網訂位網址：https://is.gd/W8UdQh，詳情及預訂歡迎洽詢(02) 6631-8060或至humblehousehotels.com。