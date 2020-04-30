台北王朝大酒店 春遊台北Fun心玩 豪華客房不分平假日最低1500元起

為鼓勵大家能多至戶外踏青透透氣，台北王朝大酒店即日起至6月30日推出「春遊台北Fun心玩 住房專案」，祭出豪華客房每房每晚不分平假日最低1500元起的超殺價格，還可享用飯店內如游泳池、健身房等設施，運動增加免疫力。另外餐飲同樣有好康，SUNNY BUFFET於5月1日至8月31日推出早餐6-9折優惠，不僅享有住宿好康、再享餐飲優惠的雙重獻禮。

「春遊台北Fun心玩 住房專案」只要透過官方網站訂房、電話或現場訂房，並現場加入WorldHotels Rewards會員，即可享優惠房價與會員點數。豪華客房推出不含早餐方案，每房每晚只要1500元(含服務費)；不想煩惱早餐吃什麼，也可選擇每房每晚1999元(含服務費)方案，包含2客SUNNY BUFFET自助式早餐。另外再加碼推出豪華套房2999元(含服務費)的豪華禮遇優惠，不僅可享入住17坪大的豪華套房一晚，還有開放式客廳、免治馬桶、頂級膠囊咖啡機，再享2客SUNNY BUFFET自助式早餐與免費享用客房內迷你吧(不含行政樓層禮遇)。住房專案洽詢：02-2719-8399#3131, 3132, 3133訂房組。

日前推出的SUNNY BUFFET早餐優惠，大受好評，為繼續一起為台灣加油，SUNNY BUFFET於5月1日至8月31日再祭出6~9折優惠(5月-6折、6月-7折、7月-8折、8月-9折)，讓大家早餐吃飽飽，身體免疫顧到好，台灣一定會更好。

專案洽詢：02-2719-8399#3310,3311 SUNNY BUFFET