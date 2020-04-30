大苑子400%愛文芒果冰沙DoubleDouble版！

【芒果果肉激增4倍—Double Double版 4/30重磅推出】

新鮮在欉紅愛文芒果製成，每年上市總是引起購買炫風，2019年超過300萬人一致好評、一致推廣的愛文芒果冰沙強勢在四月份正式回歸!!上市一週超過百名部落客搶先品嚐及分享，為了滿足超級芒果控，現在沒有限制只有超越極限，不怕你知道就怕你喝不到，大苑子將加碼再加碼，不僅升級大杯！ 4月30日更將強勢推出新鮮芒果丁『加量』新選擇，「愛文芒果冰沙(L) Double Double版」，一口氣把新鮮芒果丁加量到400%Double Double版，霸氣體驗芒果季現正著時的新鮮美好，就是要讓人吃得欲罷不能，一口接一口，滿嘴芒果丁！滿鼻子芒果香！滿–滿–滿–滿的芒果幸福味！

【大苑子的愛文芒果—取自在欉紅+力拚外銷日本等級】

大苑子的愛文芒果冰沙特別採用屏東枋山、枋寮的在欉紅愛文芒果，只取在樹上熟成至一定程度的新鮮愛文芒果，耐心等待，就為讓芒果的口感、香氣達到最足時刻，果農才會費時耗工逐一檢視並摘採下來。

不僅如此，大苑子所使用的每一顆在欉紅愛文芒果，都是以外銷日本為基本標準。在芒果樹剪枝期間，果農必須確保一條藤上只能保有不超過兩顆的芒果，讓每顆芒果都能獲得充足的營養和日照！另外在甜度要求上，比起外銷日本要求的12度甜度，大苑子更甚至要求每顆愛文至少都需在14度以上！同時大苑子為確保芒果品質及用藥安全，芒果產期皆會長期派駐同仁於產地，做好更進一步把關。

【這杯愛文芒果冰沙—超過2顆新鮮芒果製作而成的霸氣】

最著時的新鮮芒果才能超越新鮮芒果！大杯愛文芒果冰沙喝不夠，那就讓新鮮芒果丁加量來滿足吧!! 直接乘上400%的『愛文芒果冰沙Double Double』版，每杯直接採用超過2顆的新鮮芒果製作而成，新鮮芒果丁足足激增4倍，占據近乎整杯冰沙的一半！讓人每一口都能嘗到滿滿的新鮮愛文芒果丁，重新演繹愛文芒果冰沙獨特的口感和香氣！這個夏天，想要品嘗什麼是真正的新鮮芒果，想要感受什麼是香濃滑順的芒果口感，想要突破超越自己對芒果的瘋狂和喜愛，那麼400%Double Double版的愛文芒果冰沙將會是大家最好的選擇！