因應五一連假 環保署將加強全台灣1550處公共區域防疫消毒

照片由行政院環境保護署提供 照片由行政院環境保護署提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國內武漢肺炎疫情趨緩，因應五一連假，行政院環境保護署今(30)日表示，全台1550處至5月4日止，將加強公共區域環境消毒，包括火車站、捷運站、客運站、夜市、商圈、觀光景點等人潮較容易聚集的場所，並呼籲民眾確實遵照指揮中心提醒，做好防疫工作。

環保署表示，結合各地方政府防疫消毒大隊，盤點出消毒重點場所，自4月29日至5月4日止，包括交通場站320處、商圈或人潮聚集熱點550處、公園或熱門景點等680處，總計1550處將加強公共環境消毒。

全國防疫消毒大隊是由各地方環保局清潔隊員3000人組成，每天排定人潮聚集公共環境消毒，遇有確診案例，衛生單位依據疫調結果會立即通知當地環保局，這時消毒人員除必須趕往指定地點，還得穿著防護裝備並背起約30公斤的噴藥機進行消毒。

自3月25日成立全國防疫消毒大隊以來，全台共計完成1萬6000場次公共環境消毒工作，清明連續假期期間完成近1000場次消毒，並且對於指揮中心發布提醒11處人潮多的觀光景點於2天內完成消毒。

環保署呼籲各營業場所業者，依照「營業場所自主環境消毒參考指引」，確實做好場所內部清潔消毒工作，並可在場所入口處張貼「本場所已完成消毒」告示，讓前往消費的民眾安心。