台灣科技藝術徵件主打「科幻文學」跨界呈現　補助最高達80萬

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 文化部「科技藝術實驗創新」徵件計畫以「科幻原型」主題，補助金額高達新台幣80萬元，自即日起至5月14日截止。

為推動科技藝術實驗創新，文化部委託超維度互動有限公司辦理的「科技藝術實驗創新」徵件計畫即將開跑，歡迎個人或企業申請，今年以「科幻原型」（Sci-Fi Prototyping）為主題，強調科技實驗創新及實踐之可行性。

科技藝術為文化部文化科技施政及藝術發展重點，文化部鼓勵創作者運用在地文化特色、議題探討及前端科技應用等元素，並藉由輔導及媒合機制，協助創作者將實驗構想發展為作品，相關成果屢獲國際肯定並受邀展出。

今年徵件主題為「科幻原型」，申請者須以科幻文學為基礎發想，將科幻想像轉換為原型製作；創作形式不拘，如文本、聲響、影像、錄像、物件、裝置、表演等跨域統合作品皆可。

本計畫同時委由超維度互動提供跨域資源及技術輔導，將結合台灣當代文化實驗場（C-Lab），促進藝術推廣與社會對話，並與各研究單位進行專業交流，以跨域、共創、協作方式，共同打造文化與科技的實驗創新平台。



文化部部長鄭麗君(右)與法國龐畢度的音樂與聲響研究中心（IRCAM）總監Frank Madlener，簽訂台法未來八年的文化合作協議,，並於去年底啟用位於台北C-Lab的聲響實驗室（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

值得一提的是，C-Lab更於去年11月啟用和法國龐畢度聯手打造的聲響實驗室，展廳內設有49.4聲道環場音效，除了牆面多層吸音，地板下更裝浮動式地板，阻隔外部聲音干擾；空間考量媒體展演多樣性，觀眾席採活動式可拆解的座位設計，最多可容納75人。

本次徵件採電子郵件報名，收件時間自即日起至5月14日下午5點止，單件作品補助金額最高新台幣80萬元；詳情請洽超維度互動黃小姐（電子郵件：andoft aiwan@gmail.com，電話：02-25063990 ）查詢，徵選辦法及申請表點這下載。