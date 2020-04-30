【武漢肺炎】全球疫情中逆勢成長 屏東芒果出口香港正式封櫃

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）屏東縣政府長期布局國內外通路，加強拓銷屏東縣優質農產品，4月29日在屏東縣枋山鄉合作社場辦理「2020屏東芒果出口香港封櫃啟航儀式」，正式敲響枋山愛文芒果的豐收產季。屏東縣長潘孟安表示，枋山愛文芒果受惠地形、天候，帶有太陽氣息素有「太陽果」之稱，極具外銷競爭力，期待未來持續拓展更多國外市場，外銷通路順暢則國內市場相對穩定，內外銷平衡，創造雙贏。

屏東縣長潘孟安及保證責任屏東縣福德蔬果生產合作社理事主席陳敏德，29日共同參與「2020屏東芒果出口香港封櫃啟航」，以實際行動見證及支持屏東優質農產航向海外市場。一顆顆碩大、飽滿的愛文芒果，在包裝工人動作俐落的包裝下，一箱箱迅速裝滿貨櫃，也盼藉此帶來強大後續訂單量。

潘孟安表示，屏東縣為農業大縣，芒果為全台最早生產，生產面積約4,096公頃，產值約20億元，為全台第二大產地，主要產區在枋寮、枋山、獅子及春日等鄉鎮，屏東縣芒果受到得天獨厚氣候環境培育下，香甜可口、口感Q彈，品質優良且香氣迷人，放一顆滿室香，極具內外銷實力。

農業處表示，縣府除了積極輔導產地生產之外，同時持續在國內外行銷方面創新拓銷，以禮盒型式鎖定高消費端客戶群，加強屏東芒果品牌形象及拓展通路。在屏東縣府積極洽談下，盼本櫃可帶來強大後續訂單，讓香港的消費者皆能享受到屏東的在地好物，期望外銷量達到100公噸銷往海外市場。