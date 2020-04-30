屏縣培訓新住民通譯人員 8年經驗「台灣太太」現身說法

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）有鑒於新住民已成台灣第五大族群，文化與語言等差異使新助民來台面臨許多困境。為協助改善語言不通等問題，屏東縣政府於屏東、潮州、東港及恆春等4區成立新住民家庭服務中心，提供親職教育、家庭關係及法律等諮詢服務，並定期電訪及家訪了解個案情形，助新助民即早適應本國家庭與社區生活。

「有些問題，只能對同樣身處異鄉的新住民才敢開口」，屏東縣新住民家庭服務中心發現，當電訪或家訪時，若有能與個案以母語溝通的新住民一同前往，更能使個案勇於提出自己的困境。

因此，新住民家庭服務中心透過培訓新住民成為通譯人員，讓個案能與「同鄉」進行訪談，用最親切的方式提供服務。截至目前為止，家庭服務中心共計有39位新住民通譯人員協助家訪等相關作業。

擔任8年多通譯人員的胡清嫻女士表示，13年前剛從越南嫁來台灣時，因為沒有接觸相關服務，所以在語言、文化差異方面皆都自己努力克服，過程雖然辛苦但也多虧婆婆肯細心教導，但其他新住民就不見得在過程中能如此順利，因此在接受過通譯人員的協助後，也產生想成為通譯人員協助其他新住民的念頭。

胡清嫻女士說，前往家訪時，個案可能礙於家庭等因素，無法在當下將想法表達，因此同為新住民的身分更能設身處地了解個案，也因為以母語溝通，個案更能不顧旁人將內心最真實的情緒表達出來，讓屏東縣政府給予更多合適的幫助。而對於能成為縣府與新住民之間的溝通橋樑感到相當榮幸。

屏東縣政府表示，新住民家庭服務中心除提供新住民家庭福利諮詢服務、電話關懷及訪視服務，並舉辦生活適應、中文識字課程，聘請新住民擔任講師前往社區進行異國文化推廣。期許透過多元的方式，提升新住民權能，讓新住民能更容易融入台灣生活，並保障新住民都能接受到最完善的福利。