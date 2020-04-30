武漢肺炎救星？ 美國研究指瑞德西韋有助患者及早康復

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）爭分奪秒的新冠肺炎（COVID-19）藥物試驗終於露出曙光！美國主導的實驗顯示，瑞德西韋（Remdesivir）有助加速患者治癒速度，可望於近日獲准使用。

美國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）29日發布聲明，相較於接受安慰劑的患者，使用瑞德西韋藥物者，治癒速度快了31%，所需康復的中位數天數從15日降為11日，效果與抗病毒藥物克流感（Tamiflu）差不多。受試者共1,900人，來自全球各地。

該研究院主任、白宮防疫小組傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）在白宮向川普簡報時說明，實驗結果證實瑞德西韋有助患者抵禦病毒、及早康復。接受該藥物治療的患者，死亡率8%，也比對照組的11.6%來的低。

據報導，美國FDA擬動用緊急授權，讓藥廠吉立亞（Gilead Sciences）儘快量產瑞德西韋，投入臨床使用。

不過，上週才意外流出報告，指中國臨床實驗顯示瑞德西韋無助改善患者病情或降低病毒量的世界衛生組織（WHO），似乎有些酸葡萄，認為現在就針對單一實驗評論，恐怕言猶過早。