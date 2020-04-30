解密陳文成檔案!　促轉會首度揭露極機密「彩虹資料」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院促進轉型正義委員會29日首度透過臉書公佈，1979年9月30日警備總司令監聽台大教授陳文成動態行蹤的「彩虹資料」監聽紀錄，內容摘錄，情治單位截獲陳文成與施明德的越洋電話，並將其註明「極機密」。

促轉會的臉書貼文指出，1981年7月3日陳文成被發現陳屍在台大研究生圖書館外的草坪上。因為他前一天早上遭警總帶走後即無音訊，警總為打消外界疑慮，案發後數次對外發言卻對約談原因含糊其辭，至7月8日警總總司令汪敬煦才公開證實其與《美麗島雜誌社》的往來有關，關鍵即是跟施明德的一通越洋電話。

儘管這個原因由汪敬煦所提，且曾出現在約談譯文中，但關於這通電話的內容與紀錄，外界從未看過，也不在歷次調查的檔案資料裡。

促轉會表示，從這份紀錄顯示，1979年9月30日（美國時間應為9月29日）零時9分，情治單位截獲陳文成與施明德的越洋電話， 10月2日負責監聽的警總電監處將這通電話內容摘錄，以「彩虹資料」的形式呈送總警保安處，封面註明「極機密」。

摘要原文為：在美陳某等計劃成立「全美民主基金會」支援台北施明德「總部」，已在美中、西部建立組織，決定每月寄1500美元來台，施某表示為建立台灣各縣市20個「服務處」正在努力，全指出《美麗島雜誌出售6萬餘本，以得款半數撥交其「總部」運用。

促轉會指出，這份「彩虹資料」並非逐字逐句，而是由監聽人員依通話要旨所製作，亦是促轉會在官方檔案中所查到最早一份與陳文成有關的紀錄。

從公布的兩份檔案中可以發現「彩虹資料」紀錄，警總的監聽人員僅註記該「陳某」自稱住在匹茲堡。換言之，此時警總還不知道與施明德通電話的人是陳文成。

而在另一張檔案中，陳文成的岳父打電話給陳文成，警總人員從各種線索，判斷「陳某」就是陳文成。即便這通與父親的電話僅是閒話家常，警總仍根據前一通與施明德的通話，認定陳文成「顯屬叛國份子」，應對其在台北的家屬「瞭解與注意」。

促轉會表示，也就是說，在案發一年多以前，警總即透過電話監聽，盯上陳文成，亦是透過此方式，得知陳文成即將在1981年5月間返台，從而部署對他及其家人更為嚴密的監控措施，例如在陳文成入境台灣後，隨即協調入出境管理局暫不核發出境證。

陳文成便是在這樣嚴密的監控之下，在1981年7月2日早上自家中被警總人員帶走，從此改變了他的生命軌跡。

促轉會此次調查最重要的突破之一，即是發現相關機關仍持續清查出陳文成案的相關檔案，其中重要者如國安局的檔案，在歷經近一年半的協調與交涉，於2019年11月7日始完成解密，至此，促轉會方得以調用完整的檔案原件。

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陳文成「彩虹資料」動態紀錄

1979年9月30日（美國時間應為9月29日）零時9分：陳文成與施明德通越洋電話。---【情治單位1979年10月2日紀錄於檔案】

1980年1月27日8時17分：陳文成與岳父通越洋電話閒話家常。---【情治單位1980年2月1日紀錄於檔案】

1981年5月間：返台

1981年7月2日：陳文成早上自家中被警總人員帶走。

1981年7月3日：陳文成被發現陳屍在台大研究生圖書館外的草坪上。

1981年7月8日：警總總司令汪敬煦公開證實陳文成與《美麗島雜誌社》的往來有關，關鍵即是跟施明德的一通越洋電話。

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圖片載自行政院促進轉型正義委員會臉書