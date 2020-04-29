跟上荷蘭焦糖煎餅熱潮　蔡英文：應該跟台灣茶很配

荷蘭煎餅與印有「Taiwan Can Help」的馬克杯（翻攝自蔡英文臉書） 荷蘭煎餅與印有「Taiwan Can Help」的馬克杯（翻攝自蔡英文臉書）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）近日網路討論度最高的食物非荷蘭焦糖煎餅莫屬，而今（29）日總統蔡英文也跟上風潮，在社群網路貼上一張有焦糖煎餅與印有「Taiwan Can Help」的馬克杯的照片，並提及希望台灣與荷蘭都能順利通過疫情的考驗。

荷蘭在台辦事處（Netherlands Office Taipei）本週送出3,999朵空運來台的「荷蘭國花」鬱金香及名產焦糖煎餅，給台灣從事新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫工作的第一線醫護人員，隨後又因衛生福利部長陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會上提及此事協助曝光，意外地讓焦糖煎餅成為網友熱烈討論的話題，網購更是迅速售鑿。

蔡總統今日就在社群網路貼上一張焦糖煎餅放置在印有「Taiwan Can Help」的馬克杯上的照片，提及即將離任的荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）日前送上鬱金香和焦糖煎餅，她也推薦紀維德帶些台灣茶回荷蘭，應該會跟煎餅很搭配。

蔡總統表示，「我要謝謝紀維德代表，任內積極強化台荷雙邊關係，最重要的是，『荷蘭貿易暨投資辦事處』已經正式更名為荷蘭在台辦事處，讓台灣和荷蘭的友好關係，可以更忠實地被呈現。」

蔡總統提及，今日台灣已經連續四天新增確診人數歸零，「我也希望台灣跟荷蘭都能順利通過疫情考驗，讓經貿往來和人民的生活，能早日回到常軌。