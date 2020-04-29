抗疫超前部署　成功大學研發負壓隔離檢疫醫院

（台灣英文新聞／政治組 台南報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球延燒，台灣儘管未爆發大規模社區傳播，但為防範未然，國立成功大學團隊利用兩週時間研發出緊急部屬檢疫醫院原型，甚至將此次計畫做為開放設計供全球下載，展現台灣在疫情期間對國際社會的貢獻。

此次計畫由成大校長蘇慧貞領軍，結合成大醫院院長沈孟儒及規劃與設計學院院長鄭泰昇等產學界專家，在兩週內研發出台灣版的緊急部屬檢疫醫院原型（QurE），並在校內打造一比一尺寸的空間示範屋，不僅滿足防疫需求，也將永續設計融入防疫建設中。

成大設計的檢疫醫院原型（攝影：鄧佩儒／台灣英文新聞）

蘇慧貞在週二（28）的記者會中表示，「我們要很驕傲地說我們是全世界第一個在科學的基礎之下，可以完整地呈現一個能夠時戰時做全方位的即時醫療場域。」她提及，成大的檢疫醫院原型不僅呼應台灣過去幾個月的科學防疫及超前部署，在設計上也更加符合使用者需求。

蘇慧貞也宣布此次成大團隊的研發成果將會與全世界分享，達到「大學服務世界」的理念，包括設計文件及圖檔等，都會放在成大網站上供全球下載。

成功大學校長蘇慧貞（攝影：鄧佩儒／台灣英文新聞）

「它不會是完美的，但它立刻能用」，蘇慧貞表示，成大的檢疫醫院設計可以被不同的團體，在考量不同的地域文化、環境條件後，持續作出改善與修正，她也期待各界的反饋，並在成大建立的基礎上繼續往前走。

沈孟儒則表示，成大醫院在1月底前啟動緊急醫療應變系統，參與武漢肺炎的防疫及應變，成大醫院使用電子化的檢疫流程，並運用人工智慧（AI）協助病歷診斷，也因此「當時就在想，這麼好的東西有沒有辦法跟別人分享」，這也成為此次計劃的初衷。

成大醫院院長沈孟儒（攝影：鄧佩儒／台灣英文新聞）

根據沈孟儒，成大醫院在過去98天以來投入3,000名醫護人員，檢疫台南地區約1,500人；台南地區目前累積16例武漢肺炎病例，其中12例，也就是百分之75的感染病患，即是在成大醫院篩檢確診並接受治療。

參與此次計劃的九典聯合建築師事務所協同主持建築師李金威表示，全世界已經有許多檢疫醫院原型，「我們的檢疫醫院的優點在於，我們試圖將更多人性化的元素融入在設計之中。」

李金威提及，考量到醫護人員必須長時間待在檢疫醫院裡照顧病患，成大的檢疫醫院透過天花板設計引入自然光跟空氣，讓醫療人員不用在陰暗幽閉的環境工作。

此外，成大的檢疫醫院原型達到負壓隔離的功能，大大提升醫療照護的服務品質。李金威指出，此次專案最困難的地方之一就是隔間之間的密封，「基本上，我們做了許多密封的工作，（檢疫醫院的）每個門都可以密封住。」

成大設計的檢疫醫院原型內部（攝影：鄧佩儒／台灣英文新聞）

此外，成大的檢疫醫院設計也符合循環經濟與永續發展的理念。李金威表示，建築材料可以更換使用當地容易取得的材料，也可以回收再利用，檢疫醫院的任務達成後，建築就可以拆解下來做其他用途；團隊也估計，一個單位的檢疫醫院約在三天內就可以建置完成，並在一週內啟用。

台南市長黃偉哲表示，一些國家像是義大利、美國、英國或中國，許多抗疫第一線的醫護人員都遭到感染，確保醫護人員及病人得到最好照護的應是大家共同的目標，他非常感謝成大有這樣的理念，並為台灣的防疫貢獻心力。

台南市長黃偉哲（攝影：鄧佩儒／台灣英文新聞）